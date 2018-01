29 Jahre bei Apple - Eddy Cue bietet faszinierende Einblicke in Apples Wesen und Entwicklung

Wenn es eine Sache gibt, die man Apples Dienste-Chef Eddy Cue wahrlich nicht vorwerfen kann, dann dass er leichtfertig von Unternehmen zu Unternehmen springt. Seit 29 Jahren ist Cue bereits für Apple tätig. Als er 1989 ins Unternehmen kam, war gerade der Macintosh SE/30 aktuell, der Umstieg von 68k auf PowerPC-Prozessoren in weiter Ferne - und Steve Jobs' Weggang lag gerade einmal fünf Jahre zurück. Apple führte gerade das erste Notebook ein (7,2 kg schwer, mindestens 7300 Dollar teuer) und arbeitete an der Vorstellung der Hochleistungsbaureihe "Quadra", die ab 1991 für mindestens 6000 Dollar in den Regalen stand. In einer Ansprache vor Studenten der Duke University, wo er einst seinen Abschluss in Computer Science machte, lässt Cue seinen Werdegang und viele wichtige Erfahrungen Revue passieren.Cues Aussage zufolge sei er immer lernwillig gewesen, was zu steter Ausweitung seiner Tätigkeiten führte. Bei Apple habe er dann eine Tätigkeit gefunden, die er nicht als Arbeit bezeichne, sondern etwas, das er liebe. Von den 29 Jahren dort sei vielleicht ein Jahr wirklich Arbeit gewesen. Jeden Morgen stehe Cue noch begeistert auf und freue sich darauf, was man heute bewegen könne. Schlaf? Etwas, das Cue nicht mag. Verlorene Zeit. Zeit, in der nichts zu bewerkstelligen ist. Zu Beginn seiner beruflichen Tätigkeit habe Cue die Wahl zwischen zwei Unternehmen gehabt, nämlich Apple und Microsoft. Für lange Zeit sah es nach einer sehr schlechten Wahl aus, sich für Apple entschieden zu haben. Microsoft schoss nach oben, Apple stürzte ab - eine Entwicklung, die erst mit einem kleinen Wunder, nämlich Steve Jobs' Rückkehr beendet wurde. Mit diesem Moment galt für Cue auch, seinen Traum leben zu können, denn die Arbeitsweise bei Apple änderte sich fundamental. Eines der ersten wesentlichen Projekte, bei dem sich Cue maßgeblich einbringen konnte, war übrigens das Konzept eines Online-Stores.