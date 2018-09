21 Top-Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Diese Regeln gelten weiterhin

Tap Forms Organizer 5 Database – 38,99

Wer sich schon immer mal überlegt hat, die Kalender-App zu wechseln, sollte sich Fantastical 2 ansehen. Die preisgekrönten Apps der Reihe stehen momentan für jede Apple-Plattform zum Sonderpreis parat. Zudem sind alle Programme von NUM3ERICAL im Angebot, beispielsweise die Effekt-Software "VC-1" für Chorgesang.Daneben reicht die Auswahl von Dateimanagern, Fotoprogrammen bis hin zu Spielen und nützlichen Tools. Die Exoten der Woche stellen eine Datenbank für Anwalts- und Gerichtskosten sowie eine für Prüfungsfragen im Zusammenhang mit Bootsführerscheinen dar.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 3,49 Euro (iOS 7+)Der Passwort-Manager unterstützt Touch ID, eine unbegrenzte Anzahl von Datenbanken und Ordnern, zudem beinhaltet er eine Schnell-Suche.statt 2,29 Euro (iOS 9+)Daten jeder Art kann der Archiver in die gängigen Formate komprimieren, mit Passwort versehen und Archive wieder auspacken. Das funktioniert auch aus Mail und der Kamera heraus.statt 29,99 Euro (iOS 9+)Über 100.000 DJ-Mixes finden sich in der App, die Entwickler versprechen unlimitierten Upload und lebenslange Speicherung, ohne Extra-Kosten zu erheben.statt 2,29 Euro (iOS 8+)Ambitionierten Hobbyfotografen hilft die App Blenden und Verschlusszeiten, Bildgrößen, Reichweiten, Auflösungen sowie Bewegungsunschärfen zu berechnen.statt 10,99 Euro (iOS 10+)Die preisgekrönte Kalender-App bietet unter vielen anderen Features die Eingabe von Terminen per Diktatfunktion.Auch im Angebot:statt 5,49 Euro (iOS 10+)statt 1,09 Euro (iOS 6+)Dank eines einfachen Interfaces und vielen vorgefertigten Stilen lassen sich mit diesem Tool Mind-Maps erstellen.statt 4,49 Euro (iOS 10.3+)Der Pulsmesser nimmt die Frequenz dank Kamera und Taschenlampe auf und bietet so Vergleichsmöglichkeiten, die aber nicht an professionelle Methoden heranreichen.statt 5,49 Euro (iOS 9+)Der funktionsreiche File-Manager organisiert nicht nur Daten, sondern zeigt auch PDFs an, kann sich mit vielen Cloud-Diensten verbinden und optimiert das Teilen von Dateien.statt 2,29 Euro (ab iOS 9+)Mit einem Wisch anrufen, texten oder arbeiten: Über 100.000 Apps lassen sich mit diesem Tool über das Heute-Widget im Nachrichtenzentrum aufrufen.statt 5,99 Euro (ab iOS 10+)Der Rechtszeiger ermittelt schnell und einfach Anwalts- und Gerichtskosten und hilft damit bei der Vorbereitung von juristischen Verfahren.statt 4,49 Euro (ab iOS 10+)Für diverse Bootsscheine und Nachweise hält Sportboot Pyro die amtlichen Prüfungsfragen von DMYV und DSV bereit.statt 5,49 Euro (ab iOS 10+)Über eine besondere Diktat-Methode verbessern Nutzer dieser Software plangemäß ihr Englisch mithilfe kleiner Lern-Häppchen.statt 6,99 Euro (ab iOS 9+)Das Effektgerät ist speziell für Chorgesänge gedacht und bietet viele Funktionen dafür. Die anderen Apps des Herstellers sind ebenfalls preisreduziert.statt 21,99 Euro (ab macOS 10.7)Intelligente Aktionen – etwa das Einsetzen von Meta-Daten – machen dieses Tool zur Top-Lösung für die automatisierte Namensgebung oder -änderung von Dateien.statt 21,99 Euro (ab macOS 10.12.5)Bioshock spielt mitten in einer Unterwasser-Utopia und besitzt eine intelligente, provozierende Handlung. Witzige, aber auch gruselige Elemente runden den Top-Titel ab.statt 54,99 Euro (ab macOS 10.11)Das Programm, das extra für den Mac entwickelt wurde, gehört dank seiner mächtigen Funktionen zu den besten Kalender-Suiten überhaupt.statt 9,99 Euro (ab macOS 10.6.6)Im Comicstil darf man eine Spieleschmiede führen und kann auf seinem Weg über 170 technische Entwicklungen zwischen 1980 und 2050 einsetzen.statt 64,99 Euro (ab macOS 10.13)Das Bildbearbeitungsprogramm glänzt mit einer großen Auswahl professioneller Werkzeuge und einfacher Bedienbarkeit, um das Beste aus Fotos herauszuholen.Auch im Angebot:statt 32,99 Euro (ab macOS 10.11)statt 54,99 Euro (ab macOS 10.12)Tap Forms will das digitale Archiv für seine Nutzer sein: Beispielsweise Konten, Rezepte, Bestände lassen sich damit per (selbst angepasster) Datenbank organisieren.