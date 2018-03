12 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone und iPad

Wie immer gilt

Infinity Blade

Infinity Blade

Simply Clock - Digital — gratis

Slide Tetromino Premium — gratis

Für den Mac gibt es in dieser Woche Preisaktionen für beliebte Spiele (Civilization VI, -50%) und Apps (Swift Publisher 5, -30%). Unter iOS dominieren kleine Spiele und Zeichen-Apps sowie eine Navigations-App.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels, können also im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 64,99 €Führen Sie Ihre Zivilisation aus der Steinzeit durch alle Ären bis ins Informationszeitalter. Die Strategien reichen von kriegerische Eroberungen über wissenschaftlichen Erkenntnissen bis hin zu kultureller Vorherrschaft. (OS X 10.11+)statt 5,49 €Indie-RPG aus Deutschland: Vier Nerds werden in eine Fantasywelt gesaugt und müssen dort einen grotesken Bösewicht besiegen. (OS X 10.6+)statt 21,99 €Seitenlayout- und Desktop-Publishingprogramm für Flyer, Newsletter oder Briefköpfe. Eine Reihe von Vorlagen helfen ebenso bei der Gestaltung wie Ebenenverwaltung und Hilfslinienpositionierung. Unterstützt auch die Touch Bar der neuen MacBook Pro. (OS X 10.10+)statt 4,49 €Für die Skizze oder Handzeichnung zwischendurch: Asketch bietet Zoom, zwei Pinselarten und 20-Level-Undo für lernende Digitalzeichner. (iOS 8.0+)statt 3,49 €Als rechtschaffener Hacker ist es Ihre Aufgabe, sich über Kommandozeilenbefehle alter Schule in zwielichtige Organisationen einzuschleusen und in über 50 Levels Informationen über deren dunkle Machenschaften inzuholen. (iOS 9,0+)statt 7,99 €Der Höhepunkt der Videospiel-Trilogie bietet zwei spielbare Charaktere, Isa und Siri, um den Hüter der Geheimnisse zu besiegen. Intuitive Touchsteuerung und einfaches Navigieren durch diese 3D-Welt bescherten der App bereits mehrere Preise. (iOS 6.0+) 1,09 € statt 6,99 € 1,09 € statt 7,99 €statt 10,99 €Zum Start von Version 2.0 um 50 Prozent reduziert. Die Zeichen-App für das iPad verspricht leicht zu erlenende Steuerungsgesten und minimalistisches Design bei trotzdem mächtigen Werkzeugen. (iOS 10.0+)statt 0,99 €Simpel, digital, kostenlos und werbefrei. Die »größte Uhr im Store« fürs iPhone bringt einige optische Anpassungsmöglichkeit mit. (iOS 9,0+)statt 1,09 €Befreien Sie den Schlüssel aus einem Irrgarten von verschiebbaren Puzzlestücken. Der Erfolg misst sich nicht an der Zeit, sondern der Zahl der Züge. (iOS 6.0+)statt 16,99 €Navigations-App mit Offline-Karten von ganz Europa, um auch ohne Internetverbindung ans Ziel zu kommen. Zu den weiteren Features gehören Radarwarnungen, Geschwindigkeitshinweise, günstige Tankstellen, Live-Verkehrsdienst und regelmäßige Karten-Updates. (iOS 8.0+))