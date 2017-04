12 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone und iPad

Mac App Store

Überschattet von Blizzards überraschenden Schritt, den Strategieklassiker StarCraft als kostenlosen Download anzubieten, finden sich im App Store interessante Sonderangebote hochwertiger Apps. Für den Mac zu empfehlen sind hier beispielsweise das witzige Point&Click-Adventure Nelly Cootalot (-50%) und der praktische Verdunkler HazeOver (-60%). Im Fall von iPhone und iPad gibt es unter anderem das Rollenkartenspiel Solitairica (-50%) sowie Cut the Rope Magic als Gratis-App der Woche zu entdecken. Nachfolgend alle zwölf Angebote im Überblick:statt 4,99 €Abdunklung statt Vollbild: Alle Fenster im Hintergrund werden durch diese Erweiterung abgedunkelt, womit der Fokus stärker auf die aktive App fällt.(OS X 10.9+)statt 19,99 €Als eines der besten Adventure-Spiele des letzten Jahres ausgezeichnet, bietet Nelly Cootalot hochwertige Sprachausgabe mit kniffligen Rätseln.(OS X 10.8+)statt 69,99 €Erlaubt die Erstellung und Live-Aufführung von Remixes mithilfe einer Farbmatrix aus einstellbarer Samples sowie angeschlossener MIDI-Controller.(OS X 10.4+)statt 14,99 €Der Strategieklassiker bietet drei grundverschiedene Rassen mit individuellen Fähigkeiten und einer fesselnden Geschichte.(OS X 10.10+)statt 19,99 €Durch geschickten Aufbau und Begünstigung politischer Fraktionen muss sich der Spieler als El Presidente des Inselstaats an der Macht halten.(OS X 10.7+)statt 0,99 €Als offizielle Gratis-App der Woche bietet das Geschicklichkeitsspiel spannende Physikpuzzle rund um Om Nom und seine Freunde.(iOS 7.0+)statt 14,99 €Mit der App lassen sich das iPhone oder iPad als kabelgebundenes Zweit-Display am Mac verwenden - einschließlich Multitouch-Steuerung.(iOS 9.0+)statt 2,99 €Die App zeigt detaillierte Meta-Informationen zu allen in der Fotomediathek gespeicherten Bilder an und gib so Aufschluss über die Belichtungssituation.(iOS 8.0+)statt 2,99 €In Tandem mit einem andere Stern muss man sich durch mystische Welten bewegen, um am Ende den Sinn hinter der fantastischen Reise zu ergründen.(iOS 7.0+)statt 2,99 €Das iOS-Widget ermöglich im Sperrbildschirm den Schnellstart von Programmen, Systemeinstellungen sowie die Kontaktierung von Freunden.(iOS 8.0+)statt 3,99 €Hier trifft ein Kartenspielklassiker auf ein Rollenspiel und sorgt so für abwechslungsreiche Runden mit strategischem Anspruch.(iOS 8.0+)statt 2,99 €Ein unterhaltsames Strategiespiel im Stil von Tower Defense, welches den Blick auf die Pflanzen und Tiere im Garten nachhaltig ändern wird.(iOS 4.3+, iPad)