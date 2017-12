11 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone & iPad

Mac App Store

iOS App Store

Holiday Jams — gratis

Streets of Rage Classic — gratis

In der Woche des Nikolaus sind noch einmal einige Apps zum Teil deutlich im Preis gesenkt. Anlässlich der Auszeichnung durch Apple kostet unter anderem Affinity Photo für das iPad nur noch die Hälfte. Einen Zehner spart man außerdem beim Kauf von Aurora HDR 2018 für den Mac. Darüber hinaus sind auch viele Spiele für Groß und Klein aktuell im Angebot. Nachfolgend alle Schnäppchen im Überblick:statt 99,99 €Das preisgekrönte Fotowerkzeug erlaubt professionelle HDR-Bearbeitung auf mehreren Ebenen und Masken, um Fotos ansprechend in Szene zu setzen.(macOS 10.10+)statt 8,99 €Nach einer weltweiten Serie von Erdbeben sind viele Städte zerstört. Als Dr. Ambrosa Ink sucht man nach der Ursache für dieses ungewöhnliche Phänomen.(macOS 10.7+)statt 4,49 €Unter der Herrschaft Caesars muss in 24 Missionen (oder im freien Spiel) mit begrenzten Ressourcen eine römische Stadt zur Blüte gebracht werden.(macOS 10.6+)statt 21,99 €Die Bildbearbeitungs-App bietet alle Funktionen für professionelle Fotoretusche und künstlerische Gestaltung, inkl. 360°, EXIF, ICC, HDR & RAW.(iOS 10.3+, iPad)statt 3,49 €In dieser Musik-App stimmen Monster abhängig von ihrer Bühnenposition groovige Melodien an. Dies kann man mit einer Auswahl eigener Instrumente begleiten.(iOS 6.0+)statt 10,99 €Dieser Audio-Player verspricht die bestmögliche Wiedergabe hochauflösender Audiodateien (AAC, AL, DSD, FLAC, etc.) mithilfe spezieller Frequenzprofile.(iOS 7.0+)statt 4,49 €Ein virtuelles Kätzchen möchte in einem interaktiven Raum unterhalten werden. Zusätzlich stehen auch eine Reihe verschiedene Mini-Spiele zur Auswahl.(iOS 9.3+)statt 2,29 €Die zwei Figuren Pepe und Line müssen durch ein Labyrinth-Puzzle zum Ziel geführt werden. Einzelne Wegabschnitte lassen sich hierfür verschieben.(iOS 8.4+)statt 6,99 €In diesem herausfordernden Strategiespiel muss man als Anführer eines Landes die anfallenden Probleme der Weltpolitik in fiktiven Szenarien lösen.(iOS 9.0+, iPhone/iPad ab Ende 2015)statt 0,99 €Bei dem Beat'em-Up-Spiel von Sega übernimmt man die Rolle eines Ex-Polizisten, der sich durch zwielichtige Gegenden kämpfen muss.(iOS 8.0+)statt 5,49 €Die Familie der Flötennasen muss gerettet werden, damit ihr Windlied die Weltordnung aufrecht hält. So begibt man sich auf die Suche nach den letzten Windmönch.(iOS 7.0+)