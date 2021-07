11 Gründe, warum man Macs im Unternehmen einsetzen sollte – laut Apple

Apples Argumente für den Mac

Großer Wandel: Apples hohe Marktanteile im Unternehmensbereich

Seit den 90er Jahren war Apple im Unternehmensbereich kein relevanter Akteur mehr, sieht man einmal von einzelnen Bereichen wie Grafik und Video ab. Selbst dort verlor Cupertino immer mehr Marktanteile, denn in Unternehmen galt die Devise: Macs sind keine Business-Computer, inkompatibel, langsam und außerdem viel zu teuer. Dies hat sich inzwischen ziemlich gewandelt. Sowohl das iPhone als auch Apples generelle Business-Strategie sorgen seit Jahren dafür, dass der Unternehmenssektor zu einem Zugpferd wurde. Ein prominentes Beispiel ist der einstige Erzfeind IBM: Dort setzt man immer stärker auf Macs und betont die Kostenvorteile. Angesichts des geringen Support-Aufwands falle der Hardware-Preis kaum ins Gewicht, hieß es mehrfach.Apple hat auf den Business-Seiten nun eine neue Informationsseite geschaltet, welche 11 Gründe aufführt, warum der Mac in Unternehmen gehört. Die Thesen im Einzelnen:1) Ein enorm leistungsfähiger Prozessor (M1)2) Siehe Punkt 1 – diesmal für kompakte Mobilgeräte3) Sehr lange Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden4) Macs und IT harmonieren, Einrichtung per MDM möglich5) Macs arbeiten aber auch ohne IT-Abteilung dank einfacher Inbetriebnahme6) Macs sind günstiger – geringerer Support- und Softwareaufwand7) Die innovativsten Unternehmen der Welt setzen auf Macs8) Alle bekannten Business-Apps sind verfügbar9) Sicherheit ist integrierter Grundpfeiler10) Macs und iPhones lieben sich11) Am Mac zu arbeiten macht mehr SpaßAuch wenn Intels Werbekampagne die Dinge sicherlich anders einschätzt – den bisherigen Schaltungen zufolge eignen sich Macs für ziemlich genau gar nichts – dokumentiert Apple Punkte, welche tatsächlich an Bedeutung gewonnen haben. Für Unternehmen dürften dabei die Aspekte "kostengünstig" und "alle wichtigen Apps verfügbar" entscheidend sein. Genau dies galt lange Zeit als starkes Gegenargument und ließ in den meisten Firmen das Pendel hin zu Windows-PCs schwenken. Natürlich ist Windows weiterhin Marktführer, doch inzwischen hat Apple in Unternehmen einen höheren Marktanteil als unter Privatnutzern. Leider gibt es keine aktuellen Zahlen, Ende 2018 waren es aber bereits 25 Prozent in Firmen vs. 10 Prozent auf dem Gesamtmarkt. Die Tendenz wird als stark steigend eingeschätzt, den klug eingefädelte, strategische Partnerschaften mit IBM oder auch HP haben sich mehr als bewährt.