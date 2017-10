10 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone, iPad & Apple Watch

iOS App Store

Olli by Tinrocket — gratis

Mac App Store

In der aktuellen Woche dominieren nützliche Helfer für iOS und macOS die Top-Auswahl der App-Schnäppchen, wobei auch einige hochkarätige Spiele - wie Tomb Raider für macOS (-66%) - anzutreffen sind. Erwähnenswert sind ebenso unter anderem der Fischkalender Angeln Deluxe für iOS und watchOS (-50%), die Fotofilter-App Olli für iOS (gratis) sowie die Sound-Kulisse Noizio (-33%). Nachfolgend alle Sonderangebote im Überblick:statt 2,29 €Mithilfe dieses nützlichen Informationskalenders kann man abhängig von Standort und Uhrzeit das Fischverhalten für einen erfolgreichen Fang bestimmen.(iOS 7.0+, watchOS)statt 2,29 €Diese Filter-App verwandelt Fotos in kunstvolle Zeichnungen, wobei verschiedene Stile zur Auswahl stehen. Eine Kamera-Vorschau erlaubt auch Live-Zeichnungen.(iOS 10.0+)statt 10,99 €Die Geschichte dieses isometrischen Rollenspiels aus dem Dungeons-&-Dragons-Universum beginnt in der düsteren Stadt Sigil, die viele Geheimnisse birgt.(iOS 8.0+)statt 3,49 €In der Brettspiel-Adaption begeben sich 1 bis 5 Spieler auf eine Reise von Kyoto zum heutigen Tokyo und müssen möglichst viele Erinnerungen sammeln.(iOS 10.0+)statt 5,49 €Die App erzeugt virtuellen Platz, in welchem sich Apps, Dokumente und Ordner per Drag&Drop ablegen lassen, und ermöglicht so komplexen Dateivorgänge.(macOS 10.9+)statt 3,49 €In dem unterhaltsamen Geschicklichkeitsspiel müssen Spieler hüpfend über Ebenen das nächste Level freischalten und zum Portal zu gelangen.(macOS 10.9+)statt 5,49 €Durch einen speziellen Mix aus verschiedenen Geräuschquellen lässt sich eine angenehme Sound-Kulisse für die Arbeit oder für den romantischen Abend schaffen.(macOS 10.8+)statt 32,99 €In dem Prequel der berühmten Tomb-Raider-Serie steuert man die noch junge Lara Croft über eine mysteriöse Insel, bei der sie Schiffbruch erleidet hatte.(macOS 10.9+)statt 7,99 €Hierbei handelt es sich um eine virtuelle Zwischenablage, um nahezu alle Dinge per Drag&Drop am Bildschirmrand vorübergehend abzulegen.(macOS 10.7+)