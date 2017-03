macOS 10.12.4 und iOS 10.3 in der sechsten Beta

Der Wochentakt bei der Veröffentlichung neuer Betaversionen geht weiter. Dieses Mal versorgt Apple die beiden Hauptbetriebssysteme, macOS und iOS, mit aktualisierten Testversionen. So können sowohl Entwickler als auch eingetragene öffentliche Tester nun die sechsten Betas von macOS 10.12.4 und iOS 10.3 herunterladen und Rückmeldungen an Apple senden.macOS Sierra 10.12.4 wird auf den ersten Blick wohl ganz unter dem Eindruck von »Night Shift« stehen. Das von iOS bekannte Konzept, die Bildschirmfarben entsprechend der Tageszeit und Beleuchtung anzupassen, findet in der kommenden macOS-Version seinen Weg auf den Mac. Außerdem sind Verbesserung bei den iCloud Analytics geplant und eine Verbesserung von PDFKit, welches bei vielen Nutzern aktuell noch für Probleme sorgt. Beta 6 von macOS 10.12.4 trägt die Buildnummer 16E189a.iOS wird im Unterschied zu macOS schon sehr bald auf das neue Dateisystem namens »Apple File System« (APFS) umstellen (genauere Informationen dazu haben wir hier für Sie zusammengestellt: ). Weiterhin ist eine Suchhilfe für AirPods anvisiert, die Schnittstelle fürs Auto namens CarPlay erhält einen praktischen App-Switcher und Safari erhält reduzierte Bewegungen. Eine neue Review API soll dafür sorgen, dass Entwickler den Nutzern nicht mehr beliebig oft innerhalb der App Aufforderungen zu Reviews im App Store geben können. Die sechste Beta von iOS 10.3 trägt die Buildnummer 14E5273a.Der endgültige Release der neuen Systeme könnte im Rahmen eines möglichen Apple-Events stattfinden. Ein solcher wird zur Vorstellung neuer iPads in naher Zukunft erwartet. Einige Quellen nennen bereits die nächste Woche, andere gehen eher von der ersten Aprilwoche aus.