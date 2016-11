iTunes Connect: Eingeschränkte Verfügbarkeit vom 23. bis 27. Dezember

Wie auch in den vergangenen Jahren schließt Apple an den Weihnachtsfeiertagen das Entwickler-Portal iTunes Connect. Dieses Jahr ist das Portal vom 23. bis zum 27. Dezember nur eingeschränkt erreichbar. Dies gibt den Apple-Mitarbeitern ein paar Tage frei und Apple selbst kann angefallene Wartungsarbeiten vornehmen.Entwickler können die App in diesem Zeitraum nur sehr eingeschränkt nutzen. Apple weist darauf hin, dass alle App-Updates, Preisanpassungen oder neuen Apps vorher eingereicht werden müssen, da diese Funktionen an den Weihnachtstagen nicht zur Verfügung stehen werden.Auch Anpassungen der App-Beschreibungen sind während dieser Zeit nicht möglich. Ab dem 28. Dezember soll der Dienst wieder wie gewohnt zu erreichen sein. Auch um Silvester wird man den Dienst ohne Einschränkungen nutzen können.Weiterführende Links: