iPhone-Konkurrenz: Neues von Alcatel, BlackBerry, Huawei, Lenovo & Nokia

Auch wenn Apple mit dem iPhone den Großteil der Gewinne im Smartphone-Markt einheimst, hält dies andere Hersteller nicht davon ab, sich auf den weniger lukrativen Rest zu stürzen. Dabei ist mit Nokia auch die finnische Marke nach einem Intermezzo bei Microsoft zurück in der Eigenständigkeit. Wie auch Alcatel, BlackBerry, Huawei und Lenovo setzt Nokia auf Android als Smartphone-System. Doch werfen wir der Reihe nach einen Blick auf die Vorstellungen des heute beginnenden Mobile World Congress in Barcelona.Mit einem MediaTek-Prozessor ausgestattet, ist dieses 5,2-Zoll-Smartphone mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln in der unteren Mittelklasse angesiedelt. Dies zeigt sich auch beim mitgelieferten Android 6.0 Marshmallow, welches veraltet ist. Highlight sind laut Alcatel die mehr als 20 LEDs auf der auswechselbaren Rückseite, welche durch Blinken den Nutzer lautlos auf neue Nachrichten aufmerksam machen. Das A5 soll zum Preis von rund 200 Euro in den Handel kommen.Das 4,5-Zoll-Smartphone von TCL will mit dem 12-MP-Kamerasensor von Sony in einer ganz anderen Liga spielen, was sich auch im Preis von 600 Euro widerspiegelt. Die Hardware-Tastatur im unteren Bereich führt zu einer ungewöhnlichen Display-Auflösung von 1620 x 1080 Pixeln. Dafür bietet die Tastatur auch Zusatztricks wie Scrollgeste und einstellbare Tastenkürzel. Vorinstalliert ist das aktuelle Android 7.1 Nougat.In ähnlichen Preisregionen siedelt sich auch auch das Android-Gerät von Huawei an. Es bietet statt Tastatur eine integrierte Leica Dual Kamera mit Porträtmodus und Bokeh-Effekt. Zudem kommt der selbstentwickelte Kirin-960-Prozessor mit 8 Kernen (4 x 2,4 GHz + 4 x 1,8 GHz) zum Einsatz. Das 5,1-Zoll-Display erreicht eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln (2.560 x 1.440 auf 5,5 Zoll beim P10Plus). Die Dual-Kamera ermöglich die nachträglich Änderung des Fokus. Vorinstalliert ist Android 7.0 Nougat.Das 5-Zoll-Smartphone von Lenovo bietet auf dem Display die üblichen 1920 x 1080 Pixel, welche von einem 8-Kern-Prozessor befüllt werden. Ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber der Konkurrenz gibt es nicht, was bei einem Mittelklasse-Modell für 200 bis 300 Euro jedoch kaum verwunderlich ist. Im Vergleich zum iPhone ist vielleicht das Dual-SIM-Fach hervorzuheben, welches aber auch in vielen anderen Android-Smartphones anzutreffen ist. NFC für bargeldloses Zahlen fehlt hingegen.Wieder zurück auf dem Parkett ist Nokia mit dem 5,5-Zoll-großen Nokia 6 sowie den günstigeren Nokia 5 (5,2") und Nokia 3 (5"). Ausgestattet mit einem 8- bzw. 4-Kern-Prozessor, 16-MP-Kamera, NFC sowie Fingerabdrucksensor (außer Nokia 3) positionieren sich die Modelle bei einem Preisrahmen von 140 bis 230 Euro in der Mittelklasse. Das Display bietet allerdings nur im Fall des größten Modells eine angemessene Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln, die kleineren Modelle erreichen hingegen nur 1280 x 720 Pixel. Nokia ist bei der Software sehr aktuell und wird die Modelle mit Android 7.1.1 Nougat ausliefern.