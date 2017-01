iPhone 8: Apple auf Zielgeraden zu Wireless Charging

Apple mit wirklich kabellosem Laden

Integration in öffentlichen Gebäuden?

Die Konkurrenz bietet es schon lange - Wireless Charging. Was übersetzt "kabelloses Laden" bedeutet, meint in der Konsequenz aber eher etwas anderes. So wird das zu ladende Smartphone auf eine Fläche mit Induktionsschleifen gelegt und dadurch geladen. Vorteil hierbei ist natürlich, dass man kein Kabel verbinden muss. Der große Nachteil besteht jedoch darin, dass das Smartphone eben auf dieser Induktionsfläche liegen muss.Was vor ungefähr einem Jahr in den Gerüchten auftauchte, könnte im September tatsächlich zur Realität werden. So plant Apple im nächsten iPhone eine Wireless-Charging-Funktion zu implementieren. Allerdings soll es sich bei dieser Funktion dann wirklich um entferntes kabelloses Laden handeln. So habe Apple in Kooperation mit Lite-On eine Möglichkeit entwickelt, um Energie über kurze Distanzen durch die Luft zu übertragen. In der Praxis könnte es also so aussehen, dass im Raum eine Ladestation steht und mit dem Stromnetz verbunden ist. Sämtliche Geräte die diesen Lade-Standard unterstützten, würden dann bis auf eine Entfernung von fünf Metern geladen werden.Für die eigene Wohnung wäre dies eine kleine Revolution, da das iPhone auch bei der Nutzung auf dem Sofa ohne lästiges Kabel mit Strom versorgt werden würde. Im Größeren wären die Vorteile allerdings noch interessanter. So könnte eine Basis-Station im Bus oder der Straßenbahn verbaut sein. Nach einer kurzen Fahrt wäre der Akku des iPhones wieder voll geladen. Auch in Einkaufszentren, Flughäfen oder Restaurants wäre der Einsatz solcher Lade-Standards denkbar. Wie hoch die Strahlenbelastung für Menschen dabei ist, bleibt abzuwarten.Die Hinweise auf die Zusammenarbeit der beiden Hersteller Apple und Lite-On verdichten sich immer weiter. Der neueste Bericht stammt aus dem chinesischen Umfeld. So habe Apple eine große Bestellung von Gleichrichtern aufgegeben, welche für die Nutzung des Ladesystems notwendig sind.Allgemein wird für das iPhone 8 neben drahtlosem Laden ein neues Gehäuse, Apples A11-Prozessor, ein gebogener OLED-Bildschirm sowie die Verschiebung des Touch-ID-Sensors in das Display erwartet. Das Gerät soll im September vorgestellt werden. Zum Start ist bereits jetzt mit erheblichen Lieferzeiten zu rechnen, da Apple einige neue Komponenten nicht in ausreichenden Stückzahlen bekommen kann.Weiterführende Links: