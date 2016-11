iPhone 7 - bald in Diamantweiß?

Mit der Einführung des iPhone 7 und iPhone 7 Plus hatte Apple den Trend der zurückliegenden Jahre fortgesetzt und eine neue Farboption eingeführt. Zu der bisherigen Auswahl von Schwarz (vormals Spacegrau), Silber, Gold und Roségold kam noch das neue Diamantschwarz hinzu. Schon kurz nach der Vorstellung wurde deutlich, dass Diamantschwarz eine sehr beliebte Option ist. Jetzt sind aber Berichte in Japan aufgetaucht, laut denen Apple anscheinend eine weitere sechste Farboption einführen will.Das Diamantschwarz erweist sich nämlich als lukrative Option, die nur in Kombination mit den höherpreisigen 128-GB- und 256-GB-Modellen zur Verfügung stehen. Dies hält aber kaum einen Interessenten davon ab, sich für Diamantschwarz zu entscheiden. Apple erwägt daher, zusätzlich auch Diamantweiß (auf Englisch entsprechend Jet White) einzuführen. Zum Zeitpunkt gibt es keine Angaben, doch erscheint eine Veröffentlichung im Frühjahr sinnvoll.Zum Weihnachtsgeschäft ist die Nachfrage nach dem iPhone 7 ausreichend hoch, während sich im Frühjahr die Nachfrage beim iPhone üblicherweise abschwächt. Mit der neuen Farboption könnte Apple diesem Trend dann entgegensteuern und die Nachfrage aufrecht halten. Ob es aber tatsächlich so kommt, bleibt abzuwarten. Macotakara selbst weist darauf hin, dass die Informationen der neuen Quelle unzuverlässig sein könnten.