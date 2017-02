Zu halbherzig: Apple wollte Partnerschaft mit Filmproduktionsfirma hinter „24“

Imagine Entertainment

Apple ohne echte Srategie?

Time Warner

Das Apple TV 4 sollte übereinstimmenden Berichten zufolge eigentlich nicht nur die Set-Top-Box sein, die sie schließlich wurde, sondern eine Plattform für Videostreaming, eine Konkurrenz zu Netflix und Co. Doch daraus wurde nichts, weil die Verhandlungen mit verschiedenen Parteien der Filmindustrie zu keinem Ergebnis führten.Die Financial Times berichtet nun von konkreten Gesprächen, die Apple mit der Produktionsfirma Imagine Entertainment von Ron Howard und Brian Grazer führte. Diese hat sich sowohl durch Filme wie den »Da Vinci Code«, »8 Mile« oder »My Girl« als auch mit Serien wie der Echtzeit-Reihe »24« einen Namen gemacht. Aktuell plant das Studio die Verfilmung der beliebten »Der Dunkle Turm«-Saga von Stephen King.Die Gespräche mit Apple umfassten mehrere Möglichkeiten einer Partnerschaft. Von der Bereitstellung exklusiver Inhalte durch Imagine bis hin zu einem Kauf des Gesamtunternehmens durch Cupertino. Angeblich waren die Verhandlungen weit genug, dass die Apple-Führung rund um Tim Cook und Dienste-Chef Eddy Cue bereits involviert war. Doch schließlich sei das Thema »im Sande verlaufen«, als habe Apple das Interesse verloren. Oder aber, wie die Financial Times argwöhnt, als habe Apple keine Strategie.Denn in Hollywood kratze sich die Filmindustrie inzwischen ratlos am Kopf über Apple Vorgehensweise. Seit über einem Jahr nehme der Konzern Kontakt zu den großen Playern der Branche auf, um eine ernstzunehmende Videostrategie zu entwerfen. Doch aus unbekannten Gründen scheitere jeder Versuch.Anfang 2016 gab es etwa Berichte, denen zufolge Apple den Kauf des in Schieflage geratenen Medienunternehmens Time Wartner anvisiere, um ein Standbein im Filmgeschäft mit den Sendern HBO, TNT und CNN sowie diversen Magazinen einfach einzukaufen (MTN berichtete: ). Doch auch hier führten die Verhandlungen zu keinem Ergebnis. Time Warner ging an AT&T und der Firmenchef gab an, Apple habe nie ernsthaftes Interesse gezeigt.Weiterführende Links: