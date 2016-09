Wie iOS 10 aus dem iPhone eine Lupe macht

Dualkamera des iPhone 7 Plus

Wer in den Druckwerken der heutigen Zeit öfters an Miniaturschrift verzweifelt - sei es bei den AGB in der untersten Zettelecke oder einfach, weil das eigene Augenlicht nicht mehr für schärfste Auflösung sorgen kann -, erhält durch iOS 10 eine neue praktische Hilfe. Denn Apple verwandelt iPhone oder iPad in dieser Systemversion bei Bedarf zum praktischen Vergrößerungsglas.Die Funktion versteckt sich in der Einstellungen-App unter »Allgemein« > »Lupe« in Form eines einfachen Schalters. Einmal umgelegt führt fortan jeder Dreifach-Druck auf die Home-Taste in eine spezielle Ansicht, die auf den ersten Blick eine frappierende Ähnlichkeit zur Kamera-App aufweist. Es ist aber nicht die Kamera-App.Zu sehen ist die Ansicht durch die Kameralinse, allerdings mit zweifacher Vergrößerung - also wie eine Lupe. Der große Knopf ist kein Auslöser wie in der Kamera, sondern sorgt lediglich für ein Standbild. Somit kann man vergrößert betrachtete Texte in Ruhe anschauen, ohne dass durch zittrige Hände andauernd alles verwackelt und man von der seltsamen Kopf- und Handhaltung über dem Papier einen steifen Nacken bekommt. Die Standbilder wandern aber nicht in die Fotos-App, sondern verfallen nach einem weiteren Tap auf den großen grauen Knopf. Für lichtschwache Umgebungen kann der Nutzer mit einem einfachen Tippen die Taschenlampe hinzuschalten.Die Lupen-Ansicht ist keine eigene App, wenngleich sie in der Multitasking-Ansicht so aussieht. Hier präsentiert sie sich als »Lupe« mit dem Apple-typischen Bedienungshilfen-Logo. Nach dem Verlassen der Lupe ist sie in der Multitasking-Ansicht aber nicht mehr zu finden.Es dürfte kein Geheimnis sein, warum Apple dieses Feature erst ausgerechnet mit iOS 10 freigibt. Der Grund liegt eindeutig in der, welches standardmäßig mit iOS 10 ausgeliefert wird. Das neueste Plus-Modell beherrscht nämlich einen zweifachen optischen Zoom, weswegen auf diesem Gerät die Lupe tatsächlich nicht zu Qualitätsverlust des Bildes führt. Auf allen älteren Geräten, die iOS 10 tragen, ist die Lupe aber auch verfügbar - und sie dürfte trotz Digitalzoom auch hier dem ein oder anderem Nutzer gute Dienste erweisen.