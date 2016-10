Wandschalter mit HomeKit-Unterstützung vorgestellt

Elgato hat kurz vor dem Apple-Event den weltweiten ersten Wandlichtschalter Eve Light Switch vorgestellt, der sich mittels HomeKit automatisieren lässt. Der Lichtschalter im schlichten Design lässt sich ganz normal an der Wand montieren, um dann per Hand das Licht ein- und auszuschalten. Dank der HomeKit-Unterstützung lässt sich der Schalter aber alternativ über iPhone und iPad oder mittels Sprachassistent Siri steuern.Da der Lichtschalter über Bluetooth LE (Low Energy) eingebunden wird, ist er nicht nur im Stromverbrauch äußert sparsam, sondern benötigt ebenso auch nicht unbedingt ein Apple TV 4 oder iPad mit iOS 10. Dieses ist nur notwendig, wenn die HomeKit-Zentrale im heimischen Netzwerk die Internet-Anbindung übernimmt. Dann lässt sich der Lichtschalter sowohl vor Ort als auch aus der Ferne steuern. In diesem Fall müssen sich aber Schalter und Apple TV aufgrund von Bluetooth LE in der Nähe befinden.Einmal in der Zentrale eingerichtet lassen sich aber darüber hinaus beim Eve Light Switch die sogenannten Automationen definieren, die abhängig von Gerätezuständen, Standort und Zeit das Licht ein- oder ausschalten können. Im Vergleich zu HomeKit-Lampen birgt der HomeKit-Lichtschalter die Möglichkeit, auch herkömmliche Leuchtmittel zu verwenden. Auf den zusätzlichen Luxus wie die automatisierte Modifizierung von Leuchtfarbe und Helligkeit muss im Fall herkömmlicher Leuchtmittel aber natürlich verzichtet werden.Der Eve Light Switch ist durch Bluetooth 4.0 LE daher vor allem für kleinere Anwesen geeignet. In seltenen Fällen muss hingegen auf zusätzliche Apple TVs oder iPad zurückgegriffen werden, wenn eine zentrale Automatisierung gewünscht ist. Zunächst wird der Eve Light Switch in Nordamerika zum Preis von 49,95 US-Dollar erhältlich sein. Ob vor Weihnachten dem neuesten Sprösslings der Eve-Serie auch noch der Sprung nach Europa gelingt, ließ Elgato bislang unbeantwortet.