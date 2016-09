Verkaufsstart von iPhone 7 und 7 Plus sowie Apple Watch Series 2

Preisstruktur

iPhone 7 und 7 Plus

Im Laufe des heutigen Tages dürften die ersten Apple-Kunden ein wertvolles Paket erhalten, denn ab heute werden iPhone 7, iPhone 7 Plus und Apple Watch Series 2 ausgeliefert. Auch die verschiedenen Apple Stores haben ihre Pforten geöffnet und übergeben den ersten Apple-Enthusiasten das neueste Apple-Smartphone. Trotz gutem Camping-Wetters halten sich die traditionellen Warteschlangen vor den Apple Stores in Deutschland allerdings in Grenzen, denn bereits im Vorfeld war klar, dass zahlreiche Modellausführungen ihren Weg nicht in die Läden schaffen, da sie bereits durch die große Zahl an Vorbestellungen ausverkauft sind. Das betrifft insbesondere das größere iPhone 7 Plus, sowie die neue Farboption Diamantschwarz.Das kleinere iPhone 7 kostet im Apple Online Store in der kleinsten Variante mit 32 GB Speicher 759 Euro. Für 128 GB werden bereits 869 Euro fällig, das größte Modell mit 256 GB schlägt mit 979 Euro zu Buche. Beim iPhone 7 Plus sind mindestens 899 Euro zu zahlen (32 GB), für mehr Speicher werden 1.009 Euro (128 GB), bzw. 1.119 Euro (256 GB fällig). Beide Größen gibt es in den fünf Farboptionen Silber, Gold, Roségold, Schwarz und Diamantschwarz. Letztere Option steht allerdings nicht für die kleine 32-GB-Variante zur Verfügung.Alternativ können die iPhones auch über Apples deutsche Mobilfunkpartner Telekom ( ), Vodafone ( ) und O2 ( ) in Kombination mit einem Mobilfunkvertrag erworben werden. Eine Übersicht über die verfügbaren Tarifoptionen haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengestellt: Beim iPhone 7 hat Apple insbesondere die Kamera weiterentwickelt. Der neue Bildverarbeitungsprozessor (ISP) ist im neuen »A10 Fusion«-SoC integriert. Er verwendet lernende Algorithmen zur Bildverbesserung mit weniger Rauschen, kann durch die stark gesteigerte Rechenleistung Objekte schneller fokussieren und erheblich bessere Farbraumanpassungen und Weißabgleich durchführen. Ab dieser Generation verfügt auch das 4,7-Zoll-Modell über einen optischen Bildstabilisator. Aber natürlich will in diesem Punkt vor allem das größere iPhone 7 Plus mit 5,5’’-Display punkten: Es verfügt über eine Dualkamera mit Weitwinkel- und Teleobjektiv und erlaubt zweifachen optischen Zoom.Weiterhin hat die neue iPhone-Generation einen größeren Akku, einen schnelleren Prozessor und bessere Grafikleistung, einen neu gestalteten Kamerahügel, größere Speicheroptionen als früher das iPhone 6s, weniger offensive Antennenstreifen und Stereo-Lautsprecher, die den Platz des früheren 3,5-mm-Klinkenanschlusses übernehmen. Die beigelegten EarPods verbinden sich folglich künftig über den Lightning-Anschluss.