Übernahmegerüchte: Apple beobachtet Time Warner weiterhin

Apple steht weiterhin bereit

Apples TV-Pläne - die bislang nicht aufgingen

In den letzten Monaten kamen immer wieder Gerüchte auf, wonach Apple an der Übernahme des Mediengiganten Time Warner interessiert sei. Der Börsenwert von rund 60 Milliarden Dollar wäre aber auch für Apple eine enorme Ausgabe, für den fast ein Viertel des Barvermögens aufgebracht werden müsste. Da Apple erhebliches Interesse am TV-Markt zeigt, galt Time Warner bei vielen Marktbeobachtern als denkbares Ziel. Anfang August hatte Time Warner erklärt, es gebe keine ernsthaften Übernahmegespräche mit Apple. Angeblich führte man nur Diskussionen, wie sich bestehende Lösungen verbessern lassen. Dem Wall Street Journal zufolge handelte es sich aber um weit mehr. Vor einigen Monaten sei Apple mit ernsthaften Übernahmeansichten an Time Warner herangetreten. Zwar verliefen die Gespräche im Sande, dennoch sah Apple in Time Warner eine sehr interessante Option zur Erweiterung des eigenen Portfolios.Auch wenn die erwähnten Gespräche nicht fortgeführt wurden und es momentan so aussieht, als ob der US-Telekommunikationsriese AT&T den milliardenschweren Kauf stemmt, so beobachte Apple die Angelegenheit immer noch sehr genau. Das Wall Street Journal zufolge verfolgt Apple den Verlauf der Verhandlungen eingehend. Noch immer sei Time Warner für Apple ein attraktives Ziel. Für den Fall, dass die Verhandlungen mit AT&T scheitert, könnte Apple somit wieder in den Ring steigen und ein Angebot abgeben. Marktbeobachtern zufolge sollte sich AT&T daher nicht zu viel Zeit lassen, denn andere Schwergewichte wie Apple und Co. stehen bereits in der Schlange. Bernstein Research zufolge sei die Marke "Time Warner" so attraktiv, dass viele Anbieter damit liebäugeln.Berichte rund um Apples TV-Ambitionen kursieren schon seit längerer Zeit. Bekanntlich scheiterten die Pläne, direkt in Konkurrenz zu den etablierten Kabelanbietern zu gehen. Eine ganze Reihe an Gründen führte dazu, dass keine Einigung mit den Rechteinhabern zustande kam. Der unten angeführte Artikel beleuchtet genauer, warum Apple die ambitionierten Pläne nicht in die Tat umsetzen konnte. Momentan konzentriert sich Apple stattdessen eher darauf, mit einzelnen Sendeanstalten zu kooperieren und in sehr eingeschränktem Maße auch eigene Inhalte zu produzieren.