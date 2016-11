Tim Cook spricht über Apples neue RED-Aktion gegen HIV-Pandemie

Apple wird morgen eine umfangreiche RED-Aktion anlässlich des Welt-AIDS-Tages starten. Hierbei werden unter anderem Teile der Umsätze im App Store, in Apple Stores sowie im iTunes Store gespendet. Diese gehen wie auch die bisherigen 10 Prozent des Umsatzes bei Apples Product-Red-Angeboten an den Global Fund in der Schweiz. Im Vorfeld der RED-Aktion hat Apple-CEO Tim Cook in einem Interview über die Ambitionen dahinter gesprochen.Seiner Meinung nach müssen nicht nur Menschen sondern auch Unternehmen selbstgesteckten Werten folgen, da ein Unternehmen letztendlich nur eine Ansammlung von Menschen sei. Entsprechend will Apple auf die HIV-Pandemie (Humaner Immundefizienz-Virus) aufmerksam machen, welche in den meisten Fällen zu AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) führen kann. Dazu werden ab Donnerstag die Apple Stores entsprechend umgestaltet und Umsatzanteile ausgesuchter Apps und Apple-Pay-Transaktionen spenden. Die Erlöse aus dem Verkauf des Weihnachtsalbum der "The Killers" werden für den Aktionszeitraum sogar vollständig gespendet.Gleichzeitig möchte Apple aber auch Aufklärungsarbeit leisten. Apple will so laut Tim Cook möglichst viele Menschen erreichen, unabhängig davon, ob diese spenden oder sich Informieren möchten. Apple wird als gesamtes Unternehmen die RED-Aktion daher so gut wie möglich unterstützen, wie auch schon in anderen Bereichen des Bürgerrechts geschehen. So erreiche man auch Menschen, die keine Apple-Kunden sind, hofft Cook. Daher hält er die Sichtbarkeit solcher Aktionen als unerlässlich, um nicht nur Aufmerksamkeit zu erzeugen, sondern auch die Welt voranzubringen. So hält es Cook für möglich, dass Apple irgendwann genauso für den Einsatz bei der gesellschaftlichen Verantwortung wie für die Produkte bekannt ist.Der Kritik, dass Apples Position fragwürdig sei, wenn es mit Ländern Geschäfte macht, in denen die Homosexualität verboten ist, widerspricht der offen homosexuelle Cook. Apple helfe immer am besten, indem es Nutzer durch Produkte dazu befähige, großartige Dinge zu tun. Nur in manchen Fällen seien aber eben auch Kooperationen wie die morgige RED-Aktion notwendig, so Cook.