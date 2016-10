Test der leisen Maus: Drei Wochen mit der Logitech M330 Silent Plus

Beschreibung: Drei Tasten und Rechtshänder-Design

Ende August hat Logitech drei neue Mäuse auf den Markt gebracht. Zwei von ihnen, die »M220 Silent« und die »M330 Silent Plus«, sind speziell für Geräuschreduzierung beim Klicken und Scrollen optimiert. Das größere Modell M330 Silent Plus, das für 39,99 Euro zu haben ist (Amazon: , Logitech-Store: ), befindet sich seit bald einem Monat hier in der Redaktion in Benutzung. Hier unsere Eindrücke:Die M330 Silent Plus ist ein kabellose Maus und liegt sehr gut in der Hand - sofern man Rechtshänder ist. Denn die weichen Grifflächen aus Gummi auf beiden Seiten sind derart geschwungen, dass sie nur mit dem Daumen links angenehm zu greifen ist. Die Maus verfügt über insgesamt zwei große Tasten und ein Scrollrad, welches gleichzeitig die dritte Taste darstellt. Freunde von Sieben-(und mehr)-Tasten-Mäusen geraten also schnell an Grenzen. Wer aber Apples Mäuse gewohnt ist, kommt damit sicher gut zurecht.Das Pairing der Maus mit dem Computer läuft nicht über einen Standard wie Bluetooth und auch nicht zwangsweise über Logitechs Unifying-System. Die M330 kommt stattdessen mit einem eigenen kleinen USB-Empfänger daher. Dieser befindet sich im Inneren der Maus, neben der mitgelieferten 1,5-V-Batterie im AA-Format in einem eigenen Transportsteckplatz. Sobald der kleine Stecker in einen freien USB-Steckplatz des Macs verfrachtet wurde und der Schalter auf der Unterseite der Maus auf Grün steht, ist die Silent Plus schon verwendbar - ohne Zusatz-Software. Ein kurzes Aufleuchten der grünen LED auf der Mausoberseite signalisiert das erfolgreiche Prairing. Logitech verspricht für den Empfänger übrigens eine Verbindungsreichweite von bis zu zehn Metern.Wer bereits kabellose Hardware von Logitech sein Eigen nennt und dementsprechend über einen Unifying-Empfänger der Firma verfügt, kann die Maus auch mit diesem verbinden. Bekanntlich können bis zu sechs Geräte mit dem gleichen Unifying-USB-Stecker kommunizieren. Also ist nicht zwangsläufig das Belegen eines weiteren USB-Ports vonnöten.: Auf keinen Fall sollte man das tun, was ich aus Testzwecken getan habe. Nämlich von einem Bekannten den Unifying-Empfänger leihen, um das M330 mit ihm zu verbinden, und dann naiv davon ausgehen, dass man zu dem mitgelieferten Empfänger zurückkehren kann. Der Wechsel zum Unifying-Empfänger erfolgt ohne Rückfahrticket! Fortan war ich aufgeschmissen, denn der Unifying-Empfänger musste zurückgegeben werden und meiner war nicht mehr zu verwenden. Zum Glück zeigte sich der Logitech-Support sehr kooperativ und schickte mir einen eigenen Unifying-Empfänger zu, der seitdem einen meiner USB-Ports im Mac ziert.