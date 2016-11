Test (Teil 1): Zwei Multi-Connect Tastaturen für Mac und iDevices – Logitech K780 vs. Matias Wireless

HINWEIS: Teil 2 des Berichts folgt nächste Woche.

echtes Mac-Tastatur-Layout

Full-Size

drahtlos mit verzögerungsfreier Verbindung

langer Akkuausdauer

hohe mechanische Qualität

gutes Schreibgefühl

ansprechendes Design

Leider muss ich diesen Text mit einem Hardware-Nachruf beginnen: Am Freitag den 11. November 2016 schied völlig unvermittelt meine geschätzte Logitech K750 Solartastatur dahin. Am Tag zuvor noch putzmunter, gab Sie plötzlich kein noch so kleines Tastensignal mehr von sich. – Was ziemlich lästig ist, wenn man sich dadurch nicht mehr am Mac einloggen kann und man entsetzt feststellen muss, dass nicht eine einzige Ersatztastatur im Haus ist … verflixt!Ziemlich genau 5 Jahre ist die K750 alt geworden. Seit meinem Testbericht Ende Oktober 2011 hat mir dieses Keyboard sehr gute Dienste geleistet. Auch wenn ihre Gehäusequalität nicht allerhöchsten Standards entspricht, konnte sie mich doch mit einem guten Schreibgefühl und vor allem mit der praktischen Tatsache überzeugen, dass man diese kabellose Tastatur niemals aufladen oder Batterien wechseln muss. Dank eingebauter Solarzellen war sie stets einsatzbereit.Doch genau dieser Umstand ist der K750 Solar, die inzwischen nicht länger in einer speziellen Mac-Version angeboten wird, vermutlich zum Verhängnis geworden. Denn wenn ich genauer darüber nachdenke, ist sie gar nicht völlig unvermittelt gestorben. Schon in den Tagen und Wochen zuvor gab es gewisse Anzeichen, die mich hätten stutzig machen müssen. So leuchtete beispielsweise die Akku-Kontroll-LED bei einem Druck auf die entsprechende Kontroll-Taste morgens in letzter Zeit immer rot auf. Doch nach nur wenigen Augenblicken Tages- oder Lampenlicht war die Anzeige wieder auf grün. Auch ließ sich der Mac in letzter Zeit nicht mehr mit nur einem einzelnen Tastendruck aufwecken. Erst nach mehreren Tastenanschlägen rührte sich etwas. Der intern verbaute Akku oder Pufferkondensator – welcher leider nicht wechselbar ist – hat wohl schlicht das zeitliche gesegnet und dadurch die ganze Tastatur, die ansonsten mechanisch noch einwandfrei ist, zu Elektroschrott degradiert. Fünf Jahre Lebensdauer sind dafür schon eine ziemlich kurze Spanne. – Nicht schön. Böse Zungen würden behaupten: geplante Obsoleszenz.Wie auch immer… Rest in Pieces.Unvermittelt stand ich nun aber vor der Situation, so schnell wie möglich einen adäquaten Tastatur-Ersatz für meine Arbeit am Mac besorgen zu müssen. Wie schon gesagt, bietet Logitech die K750 Solar nicht mehr in der Mac-Version an. Außerdem würde ich nach dieser Erfahrung nun wohl doch keine Solar-Tastatur mehr haben wollen, deren Pufferspeicher als schwächstes Glied in der Kette die Lebenszeit so stark limitiert. Dumm ist nur, dass es für User wie mich, die möglichst eine drahtlose Full-Size Tastatur mit separatem Navigations- und Ziffernblock haben möchten, nicht besonders viel Auswahl am Markt gibt. Klar gibt es massenhaft Tastaturen für Mac, aber nur wenige, die folgende Kriterien erfüllen:Für den Moment unmittelbar nach dem Ausfall der K750 habe ich mir mit einem alten, ausgemusterten Windows USB-Keyboard beholfen. Die Suche nach einem dauerhaften, vollwertigen Ersatz gestaltete sich dann – mangels Auswahl – relativ einfach. Es blieben eigentlich nur zwei Kandidaten übrig: Die Logitech K780 Multi-Device Tastatur (ca. 87 Euro) und vom kanadischen Tastaturspezialisten Matias die kabellose Bluetooth Multi-Connect Tastatur (ca. 120 Euro).Beide habe ich mir in etwas unüblicher Manier bei Amazon bestellt, in dem Wissen, dass eine davon wohl wieder die Rückreise antreten muss.