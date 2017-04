Nach Workflow-Übernahme: Apple erstattet Kunden Kaufpreis zurück

Apple hat App-Store-Kunden, die in der letzten Zeit die Automatisierungs-App Workflow für 2,99 Euro gekauft haben, per E-Mail angeschrieben und darüber informiert, dass sie ihren Kaufpreis zurückerstattet bekommen. Der Grund: Apple hat die App mitsamt des dreiköpfigen Entwicklerteams DeskConnect übernommen und bietet sie seitdem kostenlos an (MTN berichtete: ).Es gibt leider noch keine Informationen darüber, welcher Kaufzeitraum dabei abgedeckt ist. In der Mail ist lediglich davon die Rede, dass die App »kürzlich« gekauft worden sei. Die Rückerstattung bezieht sich auf den vollen Kaufpreis und kommt innerhalb von bis zu 5 Werktagen auf das in den App-Store-Einstellungen unter Zahlungsmethode definierten Konto.Es ist damit zu rechnen, dass die Funktionalität von Workflow über kurz oder lang ins iOS-System integriert wird, wie das auch bei früheren Übernahmen von iOS-Software der Fall war. So lange dürfte die Workflow-App aber noch in Betrieb bleiben und kostenlos angeboten werden, wenngleich seit dem Kauf durch Apple gewisse Funktionseinschränkungen eingetreten sind. Die Kompatibilität mit bestimmten Drittanbieter-Apps wie Google Chrome, Pocket, Telegram oder Line ist weggefallen.Das Konzept von Workflow besteht in der Automatisierung von sich wiederholenden Aktionen auf iPhone, iPad oder Apple Watch. Diese beziehen sich in erster Linie auf die vorinstallierten Apps, aber auch auf Drittanbieter-Programme sowie die diversen verfügbaren Bedienungshilfen. Als Beispiele für Automatisierungen nennt Workflow etwa die Einrichtung eines Symbols auf dem Homescreen, über das die beste Freundin oder der beste Freund angerufen werden kann oder das Tweeten des aktuell gehörten Songs. Bereits 2015 zeichnete Apple die Workflow-Firma DeskConnect mit dem Apple Design Award aus. Workflow steht in Version 1.7.3 zur Verfügung und benötigt mindestens iOS 8.0 und 114 MB freien Speicher.Weiterführende Links: