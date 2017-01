Mac Pro 2010 mit aktueller Hardware - Händler nutzen Apples Lücke in Produktpalette

Der aktuelle Mac Pro wurde vor mehr als drei Jahren von Apple vorgestellt und seitdem nicht mehr aktualisiert. Mit einem völlig neuen Design-Konzept konnte Apples schwarzer High-End-Mac nicht jeden professionellen Anwender überzeugen und so verbleiben einige Mac-Anwender auf noch älteren Mac Pro, weil diese eher ihre Erfordernisse erfüllen. Doch die verbauten Komponenten wie Prozessor, RAM und Grafikkarte können immer weniger die steigende Leistungsanforderung aktueller Software bedienen. Apple selbst ist aber anscheinend nicht gewillt, den Bedarf zu decken.In diese Angebotslücke springen nun Händler hinein, die Apples alte Mac Pro, von Anhängern aufgrund des Designs liebevoll Käsereibe genannt, aufrüsten. Einer von ihnen ist Ramjet und macht gerade Schlagzeilen, weil er viele Mac Pro in Maximalausstattung im Angebot hat. Die Nachfrage nach diesen Geräten zeigt deutlich, was sich einige professionelle Anwender wünschen: Kein neues Design oder Konzept, sondern lediglich aktuelle Hardware mit möglichst viel Leistung.Zum Preis von 3.199 US-Dollar gibt es bei Ramjet beispielsweise einen Mac Pro von 2010, der über einen Xeon-Prozessor mit 6 statt der ursprünglich 4 Kernen ausgestattet ist. Das RAM wurde in diesem Beispiel von 3 auf 48 GB erweitert und die Radeon 5770 mit 1 GB VRAM gegen eine aktuellere Radeon R9 280 mit 3 GB VRAM ausgetauscht. Zusätzlich hat der Händler dem Mac Pro auch noch eine USB-Karte spendiert, durch die sich zu den fünf vorhandenen USB-2.0-Anschlüssen weitere vier USB-3.0-Anschlüsse gesellen.Allerdings sollten bei solchen Refurbished-Angeboten einige Haken bedacht werden. So stellt Apple bei einem Defekt des Mac Pro meist keine Ersatzteile mehr bereit, womit man auf Händler wie Ramjet angewiesen ist. Diese sitzen aber häufig in den USA und gewähren im Idealfall ein Jahr Herstellergarantie. Bei einem Garantiefall muss der Mac Pro außerdem zum Händler zurückgeschickt werden, da nur dieser über die notwendigen Ersatzteile verfügt - wenn überhaupt.Eine dauerhafte Lösung für die Angebotslücke von Apple sind damit auch die Refurbished Mac Pro nicht. Man kann sich lediglich etwas mehr Zeit erkaufen, bevor man sich anderweitig umsehen muss.