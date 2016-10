MWC 2017: Apples überraschendes Messe-Comeback?

Leitmesse für Mobile

Unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen

Es ist schon einige Zeit her, dass der Beginn eines jeden Apple-Jahres mit einer großen Messe eingeleitet wurde. Meist in der zweiten Januarwoche veranstaltet, stellte die MacWorld San Francisco für die Apple-Welt immer das erste Großereignis dar. Einige Jahre zuvor gab es zusätzlich sogar noch eine weitere Messe im Herbst, nämlich die Apple Expo in Paris. Ende 2008 erfolgte allerdings Apples Ankündigung, nicht mehr an Messen teilzunehmen, da es sehr viel bessere Wege gebe, Kunden und Nutzer zu erreichen. Dem Juni-Termin der Entwicklerkonferenz blieb Apple treu, ansonsten konnte man aber fortan frei über den Termin für Ankündigungen bestimmen. Ein merkwürdiger Eintrag in der Ausstellerliste des Mobile World Congress in Barcelona (27.2. bis 2.3.2017) nährt jetzt aber Spekulationen, Apple könne sich eventuell doch wieder an einer Messe beteiligen.Der Mobile World Congress gilt als größte Messe rund um den gesamten Mobilmarkt. Eine Sektion der Ausstellung wird als "App Planet" bezeichnet und konzentriert sich auch auf die neuesten Technologien der App-Branche. Genau dort war zur Überraschung vieler Apple eingezeichnet. Nicht nur die genaue Standnummer ließ sich in der Ausstellerliste finden, auch Besprechungs- und Konferenzräume in den oberen Etagen waren mit Apples Namen verknüpft. Kurz nachdem die Berichte um eine eventuelle Apple-Teilnahme aufkamen, verschwand die Nennung plötzlich ebenso unvermittelt wieder.Angesichts Apples langjähriger Messeverweigerung erscheint es eher unwahrscheinlich, dass es auf dem Mobile World Congress große Apple-Präsenz gibt. Dennoch kursiert in der Branche ein glaubwürdiges Argument, das für eine Teilnahme spräche. Im Frühjahr 2017 soll die Premiere von Apples erster TV-Serie namens "Planet of the Apps" stattfinden. Entwickler hatten bis vor einigen Wochen die Möglichkeit, sich für die Teilnahme an der Serie zu bewerben. "Planet of the Apps" ist als Reality-Show konzipiert und stellt pro Folge einen Entwickler samt App vor. Die MWC wäre ein geeigneter Ort, um beispielsweise die Gewinner zu präsentieren oder die Serie zu bewerben. Sollte Apple tatsächlich in Barcelona anwesend sein, so lässt sich aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass neue Apple-Produkte angekündigt werden.