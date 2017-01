Ideenwettbewerb fürs erste iPhone: Zwei frühe »iPhone OS«-Prototypen im Video

Konkurrenz der Ideen

P1: Der iPod-Ansatz

P2: Der Multitouch-Ansatz

Als Steve Jobs vor gut 10 Jahren der Öffentlichkeit das erste iPhone präsentierte, lief darauf bereits eine Version von »iPhone OS«, dessen Konzeption und Grundzüge bis ins aktuelle iOS 10 unverändert blieben. Doch für die Entwicklung der Benutzerführung mit Multitouch, Gestensteuerung und Co. betrieb Cupertino in den Jahren vor 2007 offensichtlich einen internen Wettbewerb.Den Angaben von Sonny Dickson, der in letzter Zeit viele interne Informationen über die iPhone-Entwicklung ans Licht brachte, zufolge gab es seinerzeit bei Apple zwei konkurrierende iPhone-Projekte. „P1“ wurde vom geistigen Vater des iPod, Tony Fadell, geleitet; „P2“ stand unter der Verantwortung von Scott Forstall. In einem Video stellt Dickson nun frühe Konzepte beider Gruppen gegenüber.Die P1-Gruppe hatte eine Version des »Acorn OS« genannten Betriebssystems entwickelt, welches deutliche Anleihen beim iPod nahm. Ein digitales »Clickwheel«, welches dauerhaft eingeblendet blieb, übernahm die Navigation der verschiedenen in Menüform aufgebauten Optionen wie Anrufen, SMS, Musik oder Extras. Hinter Letzterem verbargen sich Funktionen, die heutzutage als eigenständige Apps realisiert sind, wie zum Beispiel Fotos, Uhr, Kalender oder Kontakte. Bereits letzte Woche haben wir über dieses frühe Konzept berichtet: Demgegenüber stand der Vorschlag der P2-Gruppe, welches auf je nach Kontext wechselnde digitale Knöpfe setzte. Jegliche Anleihen vom damals erfolgreichen iPod wurden hier über Bord geworfen und wichen der Ausnutzung des gesamten 3,5’’ großen Displays für die Darstellung der Inhalte. Das im Video gezeigte Konzept ist eindeutig noch ein früher Prototyp, da die Knöpfe noch nicht gestaltet sind. Vom Menüaufbau sind sich beide Versionen ähnlich: Die Idee von Apps war noch nicht integriert, über einen Auswahlbaum tippte sich der Nutzer zur gewünschten Funktion.Bekanntermaßen setzte sich Forstalls Team im Endeffekt durch, wodurch er heute als Erschaffer des etablierten iOS-Systems gilt. Doch auch vom P2-Entwurf aus galt es noch eine lange Wegstrecke zurückzulegen, bis das am 9. Januar 2007 gezeigte »iPhone OS« resultierte.