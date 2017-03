High-End-News: T+A ergänzt HV-Serie um Multi Source SACD-Player MP 3100 HV – Farbe nach Wunsch

Die wichtigsten technischen Daten im Überblick:

neu entwickeltes Laufwerk für SACD Stereo, CD, CD-R, CD-RW, SACD/CD Text

Formate: MP3, WMA, AAC, OGG Vorbis, FLAC, WAV, AIFF, ALAC / UPnP AV, T+A Control

Streamingdienste: Tidal, Deezer, qobuz

Netzwerk: LAN: Fast Ethernet 10/100 Base-T, WLAN: 802.11 b/g/n

Tuner für DAB+, FM und FM HD (USA), sowie Internet Radio

Bluetooth (aptX)

Anschlüsse: 1x AES-EBU 32...192 kHz / 16-24 Bit; 5x S/P-DIF: 1x Standard Coax und 2 hochwertige BNC 32...192 kHz / 16-24 Bit und 2 optische TOS-Link 32...96 kHz / 16-24 Bit; 1x USB: Device-Mode mit max. 384 kSps (PCM) und DSD512, unterstützt asynchrone Datenübertragung; 2 x USB Master-Mode für USB-Massenspeicher (Stick oder HDD)

D/A-Wandler PCM: Doppel-Differential-Quadrupel Converter mit 4 D/A-Wandlern pro Kanal, 32-Bit Sigma Delta, 352,8 kSps/384 kSps

D/A-Wandler DSD: T+A-True-1Bit DSD D/A-Wandler, bis zu DSD 512 (22 MHz)

Upsampling (PCM): frei programmierbarer Signalprozessor mit 4 wählbaren Oversampling-Algorithmen. FIR kurz, FIR lang, Bezier/IIR, Bezier

Analogfilter: Phasenlineares Besselfilter 3. Ordnung mit 60 oder 120 kHz Grenzfrequenz

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht: 17 x 46 x 46 cm / 26 kg

Neu: HV Individual

Der letzte Woche zur neuen Verstärker-Referenz gekürte T+A Vollverstärker PA 2500 R ist in Teilbereichen ein Downsizing von Technologien aus T+As HV-Serie. Die Top-Linie der Herforder Audio-Ingenieure ist extrem aufwendig und ebenso kostspielig. Das liegt daran, weil T+A (das Kürzel steht übrigens für "Theorie und Anwendung") bei den HV-Komponenten keinerlei Kompromisse bei Forschung und Entwicklung, sowie der Material- und Komponentenauswahl macht. Die HV-Serie dient als Spielwiese für die Ingenieure und als Technologieträger, in denen neue Ideen erstmals implementiert oder bestehende Konzepte weiterentwickelt werden. Günstigere Modellreihen können später von den daraus gewonnenen Erkenntnissen profitieren. Viele technologischen Entwicklungen funktionieren nach diesem Top-Down-Prinzip, nicht nur im Audiobereich.Das jüngste Mitglied der T+A HV-Serie ist ein reichhaltig ausgestattetes Abspielgerät für digitale Quellen aller Art mit integrierten CD- und SACD-Laufwerk: derDie SACD erlebt zurzeit weltweit geradezu eine Renaissance. Wie schon das Vinyl-Revival zeigt, haben physische Datenträger noch immer ihren besonderen Charme. Viele anspruchsvolle Kunden haben den Wunsch, auch weiterhin die CD und SACD nutzen zu können. Aus diesem Grund entwickelte T+A für den MP 3100 HV ein völlig neues, modernes Laufwerk mit neuester Decodertechnologie, das sehr kurze Zugriffszeiten und eine hervorragende Fehlerkorrektur bieten soll.Darüber hinaus beherrscht der MP 3100 HV neben der Verarbeitung von PCM-Daten (bis 384 kSps) auch die komplette Signalverarbeitung von DSD-Bitstream-Daten bis zur 512-fachen Überabtastung. Die digitale Signalverarbeitung übernehmen T+A-Schlüsseltechnologien, die bereits im MP 3000 HV und im PDP 3000 HV für Aufsehen sorgten. Die Klangqualität einer digitalen Quelle hängt entscheidend von der Qualität der digitalen Signalverarbeitung und der Wandlerkonzepte ab. Die Daten aller digitalen Quellen, gleichgültig ob extern oder intern, durchlaufen im MP 3100 HV eine auf das Datenformat (PCM oder DSD) abgestimmte, richtungsweisende digitale Signalaufbereitung durch zwei getrennte Wandler. Wie die digitalen Wandler, so ist auch das daran anschließende Analogteil in bewährter, vollsymmetrischer T+A Doppel-Mono-Bauweise aufgebaut, die die HV-Serie auszeichnet. Das geht so weit, dass der MP 3100 HV sogar über zwei getrennte Netzanschlüsse für die digitale und die analoge Sektion verfügt.Die umfangreiche Ausstattung des MP 3100 HV soll weitere Abspielgeräte überflüssig machen. Der Multi Source SACD-Player verfügt über einen neuen Streaming Client, der höchste Auflösung bietet. Die Nutzung von verschiedenen Musikdiensten und Internetradio ist damit ebenso möglich, wie die Anbindung an das Heimnetzwerk über LAN und WLAN, USB Master Mode und HD Streaming von Netzwerkservern. Abgerundet wird das Leistungsspektrum des MP 3100 HV durch einen hochwertigen Tuner, der FM, DAB+ und FM HD Radio (USA) fähig ist. Ein Bluetooth-Streaming-Modul zur Musikübertragung von mobilen Geräten ist ebenfalls eingebaut. Bedient wird der Player, wie auch eine gesamten HV-Anlage, mit der Funkfernbedienung FD 100 oder der T+A Control App.Der MP 3100 HV ist ab Mitte April 2017 zu einem UVP von 13.500 Euro über den Fachhandel erhältlich.Mit HV-Individual bietet T+A seinen Kunden jetzt auch die Möglichkeit, ihre HV-Komponenten ganz nach persönlichem Geschmack farblich anzupassen. Gehäuseteile, Abdeckbleche, Kühlkörper und selbst die Frontbedruckung können gegen entsprechenden Aufpreis nach Wunsch in einer beliebigen RAL-Farbe oder Auto- und Metallic-Lacke in matt, seidenmatt und glänzend bestellt werden. Alle Gehäuseteile der Geräte der HV-Serie werden aus reinem Aluminium gefertigt und zum Teil aus dem Vollen gefräst. Die Gehäuse der Seriengeräte sind generell Lack Silber oder Lack Titan. Die Kühlkörper sind immer schwarz gehalten.HV-Individual-Lackierungen können ab sofort bei T+A angefragt werden. Die Preise richten sich nach Gestaltung und Art der Lackierung. Die Lieferung der Geräte erfolgt über den Fachhandel.