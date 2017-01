HDMI 2.1: Mit 10K & eARC-Audio fit für die Zukunft

Das HDMI Forum hat anlässlich der CES 2017 in Las Vegas den zukünftigen HDMI-Standard 2.1 vorgestellt. Im Vergleich zum aktuellen HDMI 2.0a soll die Bandbreite um den Faktor 2,67 auf 48 Gigabit pro Sekunde ansteigen. Dies soll Auflösungen von maximal 10K (10.240 x 5.760 Pixeln) sowie butterweiche 120 Hz in 4K-Auflösung ermöglichen. Theoretisch sollen auch 120 Hz in 10K-Auflösung möglich sein, doch mangelt es hierbei noch an geeigneter Hardware und Inhalte. Notwendig sind allerdings in jedem Fall auch neue HDMI-Kabel, welche die hohe Bandbreite zuverlässig bereitstellen können.Zu den weiteren Neuerungen von HDMI 2.1 zählt auch die Unterstützung von eARC-Audio, mit dem sich objektabhängiges Audio wie in Dolby Atmos für beliebig viele Audio-Kanäle realisieren lässt. Hinzu kommt Dynamic HDR für kontrastreiche natürliche Ausleuchtung und Farbwiedergabe. Speziell für Spieler unterstützt HDMI 2.1 auch VRR (Variable Refresh Rate), womit die Bildaktualisierung nicht mehr auf eine bestimmte Frequenz wie 60 Hz festgelegt ist.Auch wenn HDMI 2.1 neue Kabel benötigt, ist es wie die Standards zuvor abwärtskompatibel , sodass sich alte und neue HDMI-Geräte problemlos kombinieren lassen. Mit den ersten Produkten auf Basis von HDMI 2.1 ist in der zweiten Jahreshälfte zu rechnen , da im zweiten Quartal 2017 zunächst die finale Fassung des Standards allen Mitgliedern des HDMI Forum zur Verfügung gestellt wird.