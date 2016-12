Google: Ab nächstem Jahr 100 Prozent Ökostrom

In den vergangenen Jahren war es Apples großes Ziel, eine möglichst ausgeglichene Ökobilanz vorweisen zu können. Ein großer Schritt war dabei, die von den Rechenzentren benötigte Energie komplett aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen. Auch Apples Büros werden mit Solarenergie und Winkraft betrieben. Nun zieht Alphabet, der Konzern hinter Google, nach und gibt an, die komplette benötigte Energie ab 2017 zu 100 Prozent von Ökostrom-Anbietern zu beziehen.Nun könnte man meinen, dass diese Ankündigung nicht besonders relevant ist, da Alphabet aktuell bereits weit über die Hälfte seines benötigten Stroms aus erneuerbaren Quellen bezieht. Zu bedenken ist allerdings, dass der Konzern einer der größten Stromverbraucher der Welt ist und somit jedes Prozent eine große Menge an Strom und somit auch CO2 darstellt.So nennt Google auch einige Zahlen. Beispielsweise werden jährlich mehrere Billionen Suchanfragen an Google gesendet und jede Minute werden 400 Stunden Videomaterial auf YouTube hochgeladen. Die gigantischen Rechenzentren verbrauchen Unmengen an Strom. Alphabet kaufte 2015 insgesamt 5,7 Terrawattstunden (TWh) Strom gekauft. Somit zählen die Stromkosten für Googles Betreiber zu den größten Ausgaben.