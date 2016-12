Gegen den Trend: iOS-Anteil wächst weltweit, nur nicht in Deutschland

Im Dreimonatszeitraum August bis Oktober 2016 lief auf über 80 Prozent der in Deutschland verwendeten Smartphones das Betriebssystem Android aus dem Hause Google. Nur 16,5 Prozent entfielen dagegen auf Apples iOS. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ging der Anteil des iPhone-Systems deutlich herunter (Wert 2015: 19,8 %). Das geht aus den neuesten Ergebnissen des Kantar World Panel hervor.Damit sieht es in Deutschland anders aus als in den meisten anderen großen Märkten der Erde. Allen voran in den USA räumt iOS mit 40,5 Prozent deutlich besser ab als vor einem Jahr (33,6 %), was auf einen größeren Erfolg des iPhone 7 im Vergleich zum 6s zurückzuführen sei. In Japan, dem einzigen großen Markt mit einer Mehrheit für Apples System, wuchs der Anteil sogar von 50,3 auf 51,7 Prozent. Auch in Australien ging es nach oben (37,9 auf 39,3 %), ebenso in Großbritannien (39,5 auf 44,0 %), Frankreich (17,4 auf 21,3 %), Italien (11,8 auf 13,9 %) und Spanien (7,3 auf 7,9 %). Außer in Deutschland reduzierte sich der iOS-Anteil nur noch in China, wo die erfolgreichsten Smartphone-Newcomer wie Oppo, Vivo und Huawei angesiedelt sind (22,8 auf 17,1 %).Die Gewinne für iOS gehen allerdings mitnichten überall mit entsprechenden Verlusten für die Android-Konkurrenz einher. In den genannten europäischen Märkten ging es für beide Systeme nach oben, weil der dritte im Bunde, Windows, im vergangenen Jahr fast völlig kollabierte. In Deutschland brach Microsofts Anteil von 7,2 auf 2,4 Prozent ein und selbst in der Hochburg Italien erreicht Windows nur noch 4,3 statt wie zuvor 11,3 Prozent.Das Kantar World Panel aktualisiert jeden Monat die Daten für die Smartphone-Märkte der wichtigsten Länder. Dabei umfassen die Daten jeweils den genannten Monat und die beiden Vormonate. Der iOS-Anteil schwankt dabei überall über das Jahr sehr stark: In den Sommermonaten ist er stets besonders niedrig, während er sich nach den iPhone-Starts jeweils deutlich erhöht und im Dezember/Januar einen Höhepunkt erreicht. Dementsprechend ergeben nur Jahresvergleiche tatsächlich Sinn. Die oben genannten Werte gehören aufgrund der Jahreszeit eher zu den höheren Ausschlägen für iOS.Weiterführende Links: