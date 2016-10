Falsche Apple-Produkte auf Amazon: Apple nimmt den Kampf auf

Mobile Star LLC

Apples Forderung vor Gericht

Das Amazon-Angebot umfasst einen großen Umfang an Zubehörartikeln für iPhones. Einige von ihnen stammen angeblich von Apple selbst, sind aber deutlich günstiger als in Apples eigenem Store. Die meisten von ihnen sind nicht echt, informierte Apple nun. Mehr als 90 Prozent einer umfangreichen Stichprobe aus Lightning-Kabeln, Ladegeräten und sonstigen iPhone-Zubehör, auf dem das Apple-Logo prangt, hätten sich als gefälscht herausgestellt.Betroffen ist im Wesentlichen Amazons US-amerikanischer Marktplatz - die dubiosen Produkte sind inzwischen alle aus dem Angebot genommen worden. Als Versender der umstrittenen Artikel tauchte stets Amazon selbst auf, keine Dritthersteller. Zur Rede gestellt, offenbarte der Online-Verkäufer, die entsprechenden Produkte von einer Firma namens Mobile Star LLC bezogen zu haben.Nun geht Apple juristisch gegen Mobile Star vor und klagt vor einem kalifornischen Gericht wegen Markenverletzung und Patentverletzung. Der Argumentation Cupertinos zufolge schaden solch gefälschte Artikel dem Ansehen Apples. Denn sie durchlaufen nicht die gleichen Sicherheitstestläufe wie Original-Produkte, litten teilweise an fehlenden Komponenten oder schlechter Verarbeitung. Die Folge seien beispielsweise nicht isolierte Stromleitungen, die potentiell überhitzen, Feuer fangen oder einen tödlichen elektrischen Schock auslösen könnten.Deswegen verlangt Apple nicht nur die bereits vollzogene Entfernung aus dem Amazon-Angebot, sondern auch die komplette Vernichtung aller gefälschten Produkte, ein Unterlassungsurteil gegen Mobile Star und zwei Millionen US-Dollar Schadensersatz pro gefälschter Produktkategorie. Das Siegel »Fullfillment by Amazon«, also der Versand durch Amazon direkt, stand bei allen betroffenen Artikeln. Es ist also offensichtlich kein ausreichendes Indiz für die Echtheit von Produkten.Wer auf Amazon Apple-Artikel zu deutlich günstigeren Preisen als im Apple Online Store erspäht, sollte mit einer gesunden Portion Skepsis an einen möglichen Kauf gehen. Um es sicherheitshalber klarzustellen: Das Problem sind nicht Zubehörprodukte von Drittherstellern für Apples Produkte rund um iPhone, Mac und Apple Watch, sondern lediglich Artikel, die unwahr als Apple-Artikel gekennzeichnet sind.Weiterführende Links: