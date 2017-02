Entferntes kabelloses Laden: Disney als potentieller Apple-Partner?

Apple Partner von Disney?

Drahtlose Energieversorgung könnte Kupfer-Ressourcen schonen

Disneys Forschungsabteilung hat eine neue Form von kabellosem Laden vorgestellt, welche für Menschen und Tiere ungefährlich sein soll. Ein Demo-Video zeigt, was bereits möglich ist. Apple könnte diese Technik des drahtlosen Ladens im kommenden iPhone verwenden.Entferntes kabelloses Laden könnte zu einer großen Zukunftstechnologie werden. Zwar ist Laden über Induktionsspulen in vielen modernen Smartphones integriert, jedoch würde kabelloses Laden deutlich weiter gehen. So würde eine Ladestation alle Geräte in einem bestimmten Bereich kabellos mit Energie versorgen. Diese Technologie ist sowohl in privaten Räumen als auch in öffentlichen Gebäuden oder Verkehrsmitteln interessant. Disneys Forschungsabteilung hat hierbei eine Lösung gefunden, die so umweltverträglich und ungefährlich ist, dass selbst Spielzeuge mit Energie versorgt werden können, ohne zu hohe Strahlungen zu emittieren.Aber auch viele andere Geräte werden in der Demonstration gezeigt. Unter anderem lassen sich auch ein iPhone oder ein Ventilator mit Energie versorgen. Die maximale Leistung der entwickelten Ladestation beträgt 1900 Watt. Mit dieser Leistung ließen sich beispielsweise ungefähr 5 iMacs betreiben. Alternativ könnte man auch einen Staubsauger oder einen Fön kabellos mit Energie versorgen.Da Apple und Disney bereits an verschiedenen Stellen zusammenarbeiten, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Cupertinos Technikgigant mit Disney an dieser neuen Technologie arbeitet. So könnte die kabellose Lademethode in das für September erwartete iPhone 8 integriert werden. Dieses soll Berichten zufolge neben Wireless Charging unter anderem über ein komplett neues Gehäuse aus Glas und einen gebogenen Bildschirm mit der OLED-Technik verfügen.Neben der deutlich komfortableren Energieversorgung technischer Geräte, ließe die kabellose Technologie auch zu, dass die Kupfer-Ressourcen weniger beansprucht werden. Diese wurden durch die Digitalisierung und zahlreicher ungenutzter Ladekabel stark beansprucht. Technologiekonzerne wie Apple setzen deshalb auf eine bessere Organisation des Recyclings, um seltene Metalle und Kupfer wiederverwenden zu können.Weiterführende Links: