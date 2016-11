Dive - Neuer iPhone-7-Werbespot mit Fokus auf Stereo-Lautsprecher und Wasserdichte

Nach einer iPhone-Neuvorstellung veröffentlicht Apple in regelmäßigen Abständen Werbespots zu den aktualisierten Smartphones. Diese zeigen dann die jeweiligen Besonderheiten des Gerätes. Bei dem kürzlich vorgestellten iPhone 7 wird beispielsweise die Dual-Kamera der größeren 5,5-Zoll-Variante hervorgehoben, auch die Wasserdichte spielte eine Rolle.Der gestern erschienene Werbespot "Dive" zeigt eine Szene am Pool, bei der ein Mann das iPhone mit Stereo-Lautsprechern als Musik-Wiedergabegerät nutzt und zu dieser von einem Sprungturm ins Wasser springt. Durch die Wasserbewegung beim Aufkommen auf die Wasseroberfläche wird das wasserdichte iPhone nassgespritzt.Das iPhone 7 lässt sich über den Apple Online Store bestellen und ist in Deutschland zu Preisen ab 759 Euro erhältlich. Die Lieferzeit beträgt je nach Modell aktuell zwischen einem und 14 Werktage.Weiterführende Links: