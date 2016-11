Besondere Rückgabebedingungen bei Apple für die Weihnachtszeit

Elektronische Softwaredownloads, wenn der Käufer den Verlust seines Rücktrittsrechts akzeptiert hat.

Abonnements des Software Up-to-Date Programms, iTunes Geschenkkarten und alle Apple Developer Produkte.

Vollständig erbrachte Dienstleistungen wie Geschenkeverpackungen.

Versiegelte Computersoftware, die nach der Lieferung entsiegelt wurde.

Apple möchte die diversen Produkte - von günstigem Zubehör über diverse Software-Angebote, Downloads bis hin zu Apple Watch, iPhone, iPad und Mac - auch als mögliche Weihnachtsgeschenke verstanden wissen. Deshalb hatte der Konzern extra eine Webseite unter dem Titel »Die Kunst zu schenken« aufgesetzt ( ). Doch eines der typischen Probleme bei Weihnachtsgeschenken ist, dass man nie weiß, ob der Beschenkte das Präsent überhaupt mag oder gebrauchen kann. Deswegen sind gegebenenfalls Umtausch oder Rückgabe vonnöten.Das erkennt auch Apple an und weitet für die Weihnachtszeit die Rückgaberegeln für Käufe im Apple Store vor Ort und dem Apple Online Store deutlich aus. Normalerweise gewährt Cupertino lediglich 14 Tage Rückgaberecht bei voller Kaufpreiserstattung. Für Geschenkkäufe über den Apple Online Store im Zeitraum bis zum 25. Dezember ist diese Frist nun bis zum 8. Januar verlängert. Mögliche Fehlgriffe beim Geschenk lassen sich also nach Weihnachten noch ausbügeln. Für Käufe nach dem 25. Dezember gelten dagegen wieder die üblichen 14 Tage.Wer sich für die Rückgabe eines Produkts entscheidet, erhält den vollen Kaufpreis zurückerstattet. Nur vier Ausnahmen nennt der Konzern:Um von dem Rückgaberecht Gebrauch zu machen, muss man über die Webseite zum Bestellstatus oder beim Apple Store Kundendienst unter Angabe der Web-Bestellnummer angezeigt werden. Dann ist das Produkt in der Originalverpackung mit aufgeklebten Rücksendeetikett an Apple zurückzuschicken oder bei einem Apple Store abzugeben. Die Rückerstattung erfolgt über denselben Zahlungskanal wie der Kauf und kann zwischen fünf und sieben Tagen brauchen.