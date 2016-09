Apple schaltet AirPods-Produktseite dynamisch - bald Vorbestellung möglich?

Erst Ende Oktober werden Apples neue Bluetooth-Kopfhörer erhältlich sein, doch schon seit der Präsentation des iPhone 7 und 7 Plus wird für die AirPods die Werbetrommel kräftig gerührt. Eine jetzt unscheinbare Änderung an der Produktseite zeigt, dass sich die Kopfhörer offenbar dem Verkaufsstart nähern. Statt einfach die Verfügbarkeit fest hinzuschreiben, wird seit heute auf der Produktseite dies dynamisch mittels JavaScript ermittelt. In letzter Konsequenz kann Apple so jederzeit den zugehörigen Hinzufügen-Knopf für den Warenkorb aktiv schalten.Da aber der Verkaufsstart noch Wochen entfernt ist, stellt sich die Frage, warum Apple die Produktseite bereits dynamisch geschaltet hat. Eine naheliegende Antwort wäre die Vorbereitung der Vorbestellungsphase. Wie schon beim iPhone 7 vor drei Wochen könnten sich dann auch die AirPods in Kürze vorbestellen lassen, um dann zum Verkaufsstart Ende Oktober bereits die Kopfhörer in der Hand halten zu können.Der Preis in Deutschland liegt bei 179 Euro. Mittlerweile hat Apple auch die wichtigsten technischen Daten einschließlich detaillierter Akkulaufzeit veröffentlicht. So lassen sich mit einer Akkuladung bis zu 5 Stunden Musik hören oder 2 Stunden telefonieren. Sofern man die AirPods zwischendurch in die mitgelieferte Ladeschachtel steckt, erhöht sich die Akkulaufzeit auf 24 bzw. 11 Stunden.