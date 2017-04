Apple Watch: Messung von Diabetes bereits seit Steve Jobs geplant

Schon seit Jahren gibt es Gerüchte, dass Apple intensiv in den medizinischen Markt einsteigen will und dafür verschiedene Sensoren zur Blutmessung entwickelt. Einem neuen Bericht zufolge gilt dies insbesondere für die Bestimmung des Blutzuckers, was bei Menschen mit Diabetes bislang die Blutentnahme mittels Nadel erfordert. Schon zu Zeiten des 2011 verstorbenen Apple-Mitbegründer Steve Jobs verfolge Apple daher im Geheimen das Ziel, den Blutzucker mittels Sensoren von außen zu bestimmen.Apple soll hierfür ein Team von Biomedizinern gegründet haben, welches demnach ein Verfahren zur nichtinvasiven Messung des Blutzuckers entwickelt. Dadurch ließen sich auch ständige Messungen durchführen, die eine genauere Dosierung des Insulins zum Abbau des Blutzuckers ermöglicht. Sofern Apple mit dem Projekt Erfolg hat, wäre dies ein Meilenstein in der Diabetes-Behandlung.Ob Apple einer Lösung nahe ist, bleibt nach wie vor unklar. Das Team soll mittlerweile mehr als 30 Mitarbeiter umfassen, darunter neben Mediziner und Ingenieuren auch Experten für die korrekte Durchführung von Machbarkeitsstudien, wie sie für die staatliche Freigabe von medizinischen Geräten erforderlich ist. Apples Ansatz beruht dem Bericht zufolge auf die optische Messung von beleuchtetem Blut.