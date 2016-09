Apple Music: Die ersten Tage mit Apples Musik-Streamingdienst

Einleitung

Als Musik- und HiFi-Fan der "alten Schule" habe ich mich mit den in den letzten Jahren aufgekommenen Musik-Streamingdiensten nicht leicht getan. Meine Generation ist mit Schallplatten, Kassetten, Tonbändern und später CDs aufgewachsen. Also physische Tonträger, die man kauft und sich ins Regal stellen kann. Tonträger, die man besitzt, jederzeit auf unterschiedlichen Geräten abspielen kann, die man verleihen kann, die man aber auch pflegen muss und die auch altern.Mit der Einführung von echten, legalen Download-Angeboten wie dem iTunes Music Store wurde vor rund einem Jahrzehnt ein neues Kapitel aufgeschlagen, welches den langsamen aber steten Niedergang der physischen Tonträger einleitete. Plötzlich wurde es sogar möglich – wenn auch mit gewissen Widerständen –, statt ganzer Alben auch einzelne Titel zu erwerben. Für mich war das eigentlich nie eine ernsthafte Option. Erstens weil ich die Musik aus Alben nicht gerne aus dem Zusammenhang reißen wollte (wobei es so etwas wie Konzeptalben heutzutage ja kaum noch gibt), zweitens weil die Musik meist nur verlustbehaftet komprimiert angeboten wurde und wird und drittens weil mir der physische Tonträger mit seinem Cover oder Booklet abhanden kommen würde. Nichtsdestotrotz weiß ich die Annehmlichkeiten einer riesigen Musik-Bibliothek auf Festplatte natürlich sehr wohl zu schätzen. Nur habe ich es bislang bevorzugt, CDs zu kaufen und diese zu rippen. Aber irgendwie ist auch das in den letzten Jahren immer seltener geworden. Stattdessen "zehre" ich von meinem eigenen, recht umfangreichen Archiv oder höre Webradio.Wirklich zufriedenstellend ist diese Situation für mich nicht. Zwar gibt es inzwischen sogar Angebote für High-Resolution Downloads, die bessere Qualität als CDs bieten, aber das Repertoir ist meist auf Alben beschränkt, die ich entweder bereits besitze und die ich nicht noch mal kaufen möchte oder die Angebote treffen nicht meinen Musikgeschmack – oder sind zu mühsam zu durchstöbern, um etwas passendes zu finden.