watchOS 6.1 als erste Beta, macOS 10.15 als neunte

Der nächste große Update-Tag ist erst morgen, am heutigen Abend gibt es aber zumindest neue Betaversionen. So steht ab sofort die macOS Catalina 10.15 Beta 9 zur Verfügung. Apple hat sich bislang nicht dazu geäußert, wann genau 10.15 für alle Nutzer auf den Markt kommt. Da die Veröffentlichung erst für Oktober geplant ist, dürfte also mindestens noch ein weiterer Catalina-Testbuild bzw. die Golden Master verteilt werden. Mit funktionellen Änderungen ist allerdings nicht zu rechnen, stattdessen widmet sich Apple nur noch der Fehlerbehebung. Anders als im Falle von iOS 13 scheint auch nicht geplant sein, ein weiteres großes macOS-Update unmittelbar auf das Major Release folgen zu lassen. Die Buildnummer der neunten Catalina-Beta lautet 19A573a.watchOS 6 erschien vor einer Woche, jetzt gibt es die erste Betaversion des nächsten größeren Updates. Bis zur Freigabe für alle Nutzer dürfte noch einige Zeit vergehen, eine schnelle Aktualisierung ist nicht zu erwarten. In der knapp gehaltenen Beschreibung für Entwickler weist Apple darauf hin, dass es noch diverse Inkompatibilitäten gibt. Außerdem fehlen einige der aus watchOS 6 bekannten Zifferblätter. Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, welche Neuerungen watchOS 6.1 mitbringt. Sobald die ersten Änderungen publik werden, aktualisieren wir diese Meldung oder gehen in einem gesonderten Artikel darauf ein. Die Buildnummer der heutigen Beta liegt bei 17S5054e.Weiterhin in der vierten Beta liegen iOS 13.1 und iPadOS 13.1 vor, die Apple in Kürze freigibt (aller Wahrscheinlichkeit nach wieder Dienstag, 19 Uhr). Weiterhin Unsicherheit herrscht hingegen bezüglich des Veröffentlichungsdatums von tvOS 13. In der Pressemitteilung anlässlich des September-Events nannte Apple den 30. September. Allerdings galt dies auch für iOS und iPadOS, die bekanntlich um eine Woche nach vorn verschoben wurden. Daher wäre es nicht überraschend, gäbe Apple morgen auch das tvOS-Update frei.