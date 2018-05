iTunes 12.7.5 erschienen

macOS 10.13.5 lässt weiter auf sich warten - Apple hat am heutigen Abend für alle Plattformen Aktualisierungen veröffentlicht, ließ aber ein Update für macOS aus. Für iTunes hat Apple soeben ein Update veröffentlicht, welches laut der Aktualisierungsbeschreibung kleinere Verbesserungen und Performancesteigerungen mitbringt.Das Update kann wie üblich über die in den Mac App Store integrierte Software-Aktualisierung heruntergeladen werden und ist 281 MB groß. Glücklicherweise behebt Version 12.7.5 einen Fehler, bei dem Cover von Serien und Filmen verzerrt dargestellt und von Zeit zu Zeit nicht auswählbar waren.Mit iTunes 12.7 machte sich Apple nicht nur Freunde: Beginnend mit Version 12.7 wurde der App Store für iOS-Geräte aus iTunes gestrichen, so dass kein Stöbern im App Store für iPhone oder iPad direkt vom Mac aus mehr möglich ist. Nötig wurde dieser Schritt, da Apple mit iOS 11 den App Store komplett neu gestaltete - stellt aber Nutzer vor Probleme, die gerne gekaufte iOS-Programme auch auf dem Mac suchen und sichern möchten.Daher stellt Apple vorerst noch iTunes 12.6.2 zum Download bereit - wie lange dort der iOS App Store aber noch funktioniert, ist nicht bekannt.