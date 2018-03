iPhone-Akku der Zukunft: Schon bald Kapazitätssteigerung von 30 Prozent möglich?

Silizium statt Graphit

Die Verbindung zu Apple

Lithium-Ionen-Akkus finden in den meisten tragbaren Elektronikgeräten Verwendung, da sie relativ robust sind und ohne großen Memory-Effekt eine hohe Zahl von Ent- und Aufladungen mitmachen. Der steigende Energiehunger von Smartphones, Tablets, Smartwatches und Laptops sorgt aber dafür, dass die langsamen Fortschritte in der Akkutechnologie nicht zu nennenswerten Steigerungen bei der Akkulaufzeit führen. Wir haben uns längst daran gewöhnt, dass alle möglichen Geräte in recht kurzen Abständen von nur wenigen Tagen aufgeladen werden müssen.Genau daran arbeiten aber viele Forscher, so etwa das Team von Sila Technologies. Dieses konzentriert sich auf kleine Änderungen des etablierten Li-Ion-Aufbaus, speziell der Zusammensetzung der negativen Elektrode, der Anode. Diese besteht traditionell aus Graphit, obwohl eine Siliziumstruktur höhere Kapazitäten erlauben würde. Doch Silizium-Akkus altern schnell und halten effektiv viel kürzer als die Graphit-Variante. Durch eine spezielle Mischung von Silizium- und Kohlenstoff-Nanopartikeln will Sila dieses Problem nun lösen. Daraus versprechen sich die Forscher einen effektiven Zuwachs bei der Akkukapazität von 20 bis 40 Prozent. Schon in zwei Jahren könnte diese Akkuform auf den Markt kommen und wenige Jahre später Eingang in Massenprodukte finden.Sila arbeitet prominent mit großen Konzernen wie etwa BMW zusammen. Der deutsche Autohersteller will die Technologie in E-Autos ab 2023 verbauen. Doch auch zu Apple gibt es enge Bande: Der Zulieferer von iPhone-Akkus Amperex Technology hat stark in Sila Technologies investiert und hat zweifelsohne vor, ab der Marktreife die neue Akkutechnologie selbst zu vertreiben. Da zu Amperex' Kunden neben Apple auch Samsung gehört, wird Apple kaum bei klassischen Akkus bleiben können, wenn der direkte Konkurrent schon zur nächsten Generation übergehen sollte. Außerdem kommen die Verbesserungen, die sich die Forscher von Silizium-Akkus versprechen, sehr Apples Vorstellungen entgegen: Längere Akkulaufzeit, ohne dafür das Gehäuse der schlanken Highend-Geräte verdicken zu müssen - oder vielleicht auch noch dünnere Geräte bei gleicher Laufzeit.Weiterführende Links: