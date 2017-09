iPhone 8 & 8 Plus mit schnellerem Mobilfunk - trotz fehlendem LTE Advanced Pro

Das iPhone 8 und iPhone 8 Plus bietet laut Mobilfunkmessungen im Durchschnitt eine um 10 Prozent erhöhte Transfergeschwindigkeit als die vorherige Generation des iPhone 7. Dieser Wert ergibt sich unabhängig vom verwendeten Mobilfunkchip von Qualcomm oder Intel. Allerdings hat Qualcomm in manchen LTE-Mobilfunknetzen nach wie vor die Nase vorn.Zudem zeigt sich in Australien, dass dort durch Besonderheiten in der Bandbreite der Mobilfunknetz die Geschwindigkeit sogar um bis zu 25 Prozent gesteigert werden kann. Bemerkenswert sind die Ergebnisse vor allem vor dem Hintergrund, dass Apple mit dem iPhone 8, iPhone 8 Plus und auch dem iPhone X noch nicht LTE Advanced Pro unterstützt, was Geschwindigkeiten im Gigabit-Bereich ermöglicht. Hierfür mangelt es den Geräten an passenden Antennen für 4x4 MIMO (vier Antennen auf Empfänger- und Senderseite).Dies ist nicht das erste mal, dass Apple eine eher progressive Unterstützung der Mobilfunkstandards zugunsten einer kalkulierbaren Zuverlässigkeit verfolgt. Dies war schon beim ersten iPhone vor zehn Jahren zu bemerken, dass im Gegensatz zur Konkurrenz noch kein UMTS unterstützte, sondern lediglich GPRS/EDGE-Geschwindigkeit erreichen konnte. Die fehlende Gigabit-Geschwindigkeit dürfte aber kaum eine Rolle spielen. Mit den verbauten Komponenten sollten iPhone 8 und iPhone X bei einem idealen Mobilfunknetz 800 Mbps erreichen, was schon recht nah an die Gigabitgrenze heranreicht.