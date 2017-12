iPad: Neues Modell für weniger als 300 Dollar im Gespräch

Apple möchte iPad-Verkäufe stabil halten

Frage nach der Position im iPad-Portfolio

Zielgruppen für das Günstig-iPad

Apple plant einem Bericht zufolge ein preisgünstigeres iPad-Modell mit 9,7-Zoll-Display für 2018. Zwar erschien im März bereits eine iPad-Variante, die preislich unter allen vorherigen Apple-Tablets mit einer Displaydiagonale von 9,7 Zoll liegt, doch Apple könnte im nächsten Jahr abermals niedriger gehen.Im Gespräch ist ein Verkaufspreis von ungefähr 259 US-Dollar. Zum Vergleich: Das aktuelle iPad kostet in der Einsteigervariante mit 32 Gigabyte Speicher und ohne LTE-Modul 329 US-Dollar (399 Euro).[banner]Die Hinweise zum potenziellen Günstig-iPad stammen aus Apples Zuliefererkreisen. Der Konzern ziele auf noch preisbewusstere Kunden als bisher, um die selbst auferlegte Quote von mindestens 10 Millionen verkauften iPads pro Quartal zu erfüllen.Die iPad-Verkäufe sanken in den letzten Jahren kontinuierlich und gaben Apple immer wieder Anlass zur Sorge vor einem stetig schrumpfenden Markt. Im letzten Quartal verbesserten sich die iPad-Absätze jedoch im Vergleich zum Vorjahr – wohl auch wegen des seit Frühjahr erhältlichen 329-Dollar-Modells.Unklar ist noch, wie Apple die kolportierte noch günstigere Variante im iPad-Portfolio positioniert. Das Gerät könnte entweder zusätzlich zur aktuellen Einsteigervariante auf den Markt kommen oder diese kurzerhand ersetzen. Wenn das 329-Dollar-Modell wegfällt, könnte Apple den Unterschied des Einsteigergeräts zum leistungsstärkeren und deutlich teureren iPad Pro sowohl preislich als auch von der Geschwindigkeit und Ausstattung her noch deutlicher als bisher herausstellen.Über die Hardware-Spezifikationen gibt es ebenso noch keine Informationen. Wegen des vergleichsweise niedrigen Preises ist es denkbar, dass Apple Komponenten des aktuellen Modells weiterverwendet, während die anderen 2018er iPads besser ausgestattet werden. Das 2017er iPad verfügt über einen A9-Chip, der erstmals zusammen mit dem iPhone 6s im Herbst 2015 auf den Markt kam.Als Zielgruppe gelten außer preisbewussten Kunden auch der Industrie- und Dienstleistungssektor. Dort könnte das 259-Dollar-iPad wegen des gesunkenen Preises mehr Anklang finden als die jetzigen höherpreisigen Modelle. Apple visiert den Marktstart laut des Berichts für das zweite Quartal 2018 an.