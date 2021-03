iOS 14.4.2 und watchOS 7.3.3 erschienen

Updates installieren

Soeben hat Apple ohne vorherige Testphase Updates für iOS, iPadOS und watchOS zum Download freigegeben. iOS 14.4.2, iPadOS 14.4.2 und watchOS 7.3.3 bringen laut der Update-Beschreibung wichtige Sicherheitsaktualisierungen mit und Apple empfiehlt die Installationen allen Nutzern. Der Download ist bei iOS rund 200 MB groß und für die Installation sollten Nutzer die üblichen 10 bis 20 Minuten einplanen.Bislang hat Apple noch keine Update für macOS oder tvOS herausgegeben – möglicherweise veröffentlicht Apple für diese Plattformen noch am späteren Abend Aktualisierungen.Auch für iOS 12 bietet Apple Aktualisierungen an: Auf dem iPhone 6 und iPhone 5s, welche von iOS 13 und 14 nicht mehr unterstützt werden, steht ab sofort iOS 12.5.2 zum Download bereit und bereinigt wahrscheinlich dieselben Sicherheitsschwachstellen wie iOS 14.4.2.Noch ist leider unbekannt, welche Sicherheitsmängel Apple mit den heutigen Updates ausmerzt. Das verlinkte Support-Dokument von Apple führt die aktuelle Version leider noch nicht auf.Auf dem iPhone oder iPad erfolgt die Installation über die Einstellungs-App. Hier versteckt Apple die Funktion "Software-Update" in der Allgemein-Sektion. Das Update wird dann heruntergeladen und vorbereitet – in dieser Zeit kann das iPhone oder iPad noch normal verwendet werden. Danach beginnt iOS mit der Installation des Updates.Die Softwareaktualisierungen für die Apple Watch findet sich in der Watch-App wieder. Auch hier ist die Funktion "Software-Update" in der Allgemein-Sektion versteckt. Um die Installation auf der Apple Watch zu beginnen, muss diese über mindestens 50 Prozent Akkuladung verfügen und sich gleichzeitig auf dem Ladegerät befinden – sonst verweigert die Uhr die Installation des Updates.