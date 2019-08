iOS 13, iPadOS und watchOS 6: Achte Beta erschienen

Aktuelle Buildnummer der Entwicklerversionen

Neuerungen der aktuellen Beta

Apple hat soeben über die Apple Developer Connection die achte Beta-Version von iOS 13, iPadOS und watchOS 6 für Entwickler freigegeben – momentan steht diese Version noch nicht im Public-Beta-Programm zum Download bereit. Normalerweise erscheint die Public Beta innerhalb der nächsten 24 Stunden, wenn nicht schwerwiegende Fehler in der Entwicklerversion auftreten.Die achte Beta von iOS, iPadOS und watchOS erscheint nur sechs Tage nach der siebten Beta – ein deutliches Zeichen, dass Apple verstärkt auf die finalen Versionen hinarbeitet. Wahrscheinlich wird Apple diese auf dem Apple Event am 10. September ankündigen und wenige Tage danach für alle Anwender zum Download bereitstellen.Wie gewohnt bieten wir Ihnen in der folgenden Aufstellung eine Übersicht, welche Betaversionen Apple momentan über den Entwicklerbereich anbietet. Außerdem sehen Sie direkt die aktuelle Buildnummer.macOS 10.15 Catalina Beta 6: 19A536g (Vorgestern aktualisiert)iOS 13 Beta 8: 17A5572aiPadOS 13 Beta 8: 17A5572a (gleiche Buildnummer wie iOS 13)watchOS 6 Beta 8: 17R5571atvOS 13 Beta 7: 17J5557a (noch nicht aktualisiert)Es dauert normalerweise immer rund ein bis zwei Stunden, bis die Änderungen einer Beta auffallen. Wie schon mehrfach dargelegt sinkt die Anzahl der sichtbaren Neuerungen einer neuen Testversion aber mit jedem Release – in der aktuellen Phase gibt es demnach wohl nur noch kleinere Anpassungen. Wie üblich werden wir morgen in einem umfangreicheren Artikel darauf eingehen, was sich mit der achten Betarunde tat.