iOS 11: Neuerungen in der FaceTime-App

Neuer Aufnahme-Knopf in der Ecke links unten für Live Fotos ( Quelle

Live Fotos während des Videochats

Kamerawechsel weiterhin möglich

Besitzer eines iPhones der Generation 6s oder 7, welche zu den Betatestern von iOS 11 gehören, können eine neue Funktion in der Videochat-App FaceTime begutachten. In der kommenden Systemversion wird es nämlich möglich sein, Live-Photo-Mitschnitte von der Kamera des Gesprächspartners zu erstellen.Bisher war man beim Festhalten von Erinnerungsfotos über die App auf Screenshots angewiesen. Diese stellen aber per definitionem nur den Bildschirminhalt des eigenen Geräts dar, egal wie viele Artefakte die Darstellung des Gegenübers gerade aufweist. Außerdem waren natürlich die Steuerelemente wie der Auflegen- oder der Stumm-Knopf darauf zu sehen.Unter iOS 11 dagegen erscheint während eines Videogesprächs der weiße Fotoaufnahme-Knopf in der linken unteren Displayecke. Dieser ist auf dem iPhone bereits von der Kamera-App bekannt; dort erlaubt er während eines Videodrehs die Aufnahme eines Fotos. In FaceTime erstellt er ein Live Photo vom Gegenüber, ganz ohne Steuerelemente und in guter Qualität. Da dafür auf die Kamera des Kontakts zugegriffen wird, muss dieser die Live Fotos in den FaceTime-Einstellungen erlauben (Einstellungen > FaceTime > FaceTime Live Fotos). Deswegen funktioniert der Knopf auch nur, wenn beide Gesprächspartner bereits über iOS 11 verfügen.Wie üblich besteht das Live Foto nicht nur aus dem eigentlichen Bild, sondern auch einer kurzen Videosequenz von den Sekunden vor und nach dem Abdrücken. Im Unterschied zu normalen Live Fotos übermitteln die FaceTime Live Fotos allerdings keinen Ton dabei.Wer sich übrigens fragt, wo der Knopf für den Wechsel von Front- auf Rückkamera geblieben ist, dessen Position nun der Live-Fotos-Knopf eingenommen hat: Auf den ersten Blick ist er zwar verschwunden, versteckt sich aber hinter dem eigenen Thumbnail-Video in der Ecke. Einmal angetippt, wechselt es wie gewünscht die verwendete iPhone-Kamera. Übrigens: Die im Vorfeld der WWDC angedeutete Einführung von Gruppenchats in FaceTime ist leider ausgeblieben.