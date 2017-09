iOS 11: Apple-Spots sollen Lust auf neuen App Store machen

Mit vier neuen Werbespots will Apple Kunden auf den neuen App Store von iOS 11 und dessen App Stories (App-Geschichten) in der neuen Heute-Ansicht aufmerksam machen. Hierbei handelt es sich um von Apple erstellte Beiträge zu ausgesuchten Apps und Spielen. In diesen wird die App vorgestellt und auf Hintergründe und Updates eingegangen.Einen kurzen Überblick über App Stories gibt der erste Spot, wobei sich dies erst im Zusammenspiel mit drei weiteren Spots erschließt. Diese zeigen nämlich dann einzelne Apps, die von Apple mit einer Story bedacht wurden. Nachfolgend alle vier Spots in der Übersicht: