iOS 11: App-Umschalter via 3D Touch gestrichen - aber Rückkehr geplant

Wer auf iPhone 6s oder iPhone 7 etwas kräftiger auf die linke Displayseite drückte, konnte via 3D Touch direkt zu einer anderen App wechseln. Mit einer Handbewegung war somit der App Switcher auszulösen, ohne dass der Homebutton betätigt werden musste. Mit iOS 11 gibt es diesbezüglich aber eine Änderung: Egal wie fest man das Display an dieser Stelle betätigt, es passiert nichts - bis auf eine Verfärbung bei zu starker Einwirkung. Schon in den Betaversionen von iOS 11 war vielen Testern aufgefallen, dass die Funktion fehlt. Apples Stellungnahme zufolge handelte es sich um eine willentliche Entscheidung. So hieß es damals: "Bitte beachten Sie, dass diese Funktion absichtlich entfernt wurde.“ Eine Erklärung gab es aber nicht, was die Hintergründe zur strittigen Umstellung gewesen sein mochten.In der finalen Version von iOS 11 fehlte die Funktion somit erwartungsgemäß. Es ist allerdings fraglich, wie viele Nutzer überhaupt davon wussten - wie bei so vielen Steuergesten via 3D Touch muss man die Möglichkeit erst einmal durch Zufall entdeckt haben. Von links nach rechts ohne Druck zu wischen, bedeutet in den in meisten Apps "zurück zur letzten Seite". Dass dieselbe Bewegung mit mehr Kraftaufwand "zurück zu den letzten Apps" entspricht, ist zwar konsequent, aber auch nicht ganz offensichtlich.Apples Software-Chef Craig Federighi hat sich auf direkte Nachfrage nun noch einmal zum Wegfall des App-Umschalters via 3D Touch geäußert und erklärt, jene Entscheidung sei technischen Begebenheiten geschuldet. Diese müssen noch gelöst werden, die Funktion werde aber mit einem kommenden Update von iOS 11 wieder erscheinen. Federighi entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten, einen genaueren Zeitplan verkündet er allerdings nicht. Aus der Formulierung abzuleiten ist allerdings, dass die Funktion nicht direkt mit einem der ersten Bug-Fix-Updates, sondern erst ein bisschen später das Comeback feiert.