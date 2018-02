iOS 11.3 Beta 2 für Entwickler erschienen

tvOS 11.3 Beta 2

Wir befinden uns noch ganz am Anfang der Betaphase für das kommende große Update iOS 11.3. Deswegen ließ der Konzern diesmal auch zwei Wochen verstreichen, bis eine neue Version an Entwickler verteilt wurde. Nun kann die Beta 2 von eingetragenen Entwicklern über das Entwicklerportal geladen und installiert werden. Notwendig ist Apples Angaben die Nutzung von iTunes 12.7.3, weil es bei älteren Versionen zu Fehlern kommen könne.Kurz nach der Freigabe von iOS 11.2.5 erlaubte Apple in einem ungewöhnlichen Schritt bereits einen offiziellen Blick auf die Neuerungen des mittelgroßen Updates. Besonderen Wert legt Cupertino dabei auf die Schnittstelle für Erweiterte Realität, ARKit. In Version 1.5 soll das System auch vertikale Flächen wie Wände, bzw. ungewöhnlich geformte horizontale Flächen wie Rundtische erkennen können, um an ihnen virtuelle Objekte auf dem Display ausrichten zu können. Für Fans lustiger Animationen via Face ID bringt iOS 11.3 vier neue Animoji-Figuren mit, welche die Mimik des Nutzers imitieren: Löwe, Bär, Drachen, Skelett.Kleinere Neuerungen betreffen etwa sortierbare App-Store-Reviews, außerdem zeigt der App Store bei anstehenden Updates wieder Versionsnummer und Speicherbedarf der App an. In der Nachrichten-App läuft eine Betaversion des lange angekündigten Business-Chat, über den Kunden mit Geschäften Kontakt aufnehmen können, und eine Beta von Messages in iCloud ist verfügbar. Außerdem heißt die iBooks-App nur noch »Books«. Als neue Drahtlosverbindung kommt endlich AirPlay 2 zum Einsatz, über das ein iPhone oder iPad mehrere AirPlay-fähige Endgeräte ansteuern können. Dies ist vor allem beim Einsatz mehrere HomePods wichtig.Bis iOS 11.3 auch für die Öffentlichkeit freigegeben wird - wahrscheinlich erst im März -, soll auch ein Schalter für das umstrittene Akkumanagement eingepflegt sein. Um zu verhindern, dass sich Geräte mit alternden Akkus spontan abschalten, drosselt dieses Management Leistungsspitzen, bremst den Prozessor also bei hoher Leistungsanforderung aus. Dies hatte über Weihnachten für viel Kritik gesorgt.Auch für das kommende Betriebssystem für das Apple TV gab es heute Abend eine neue Entwicklerbeta. Die wichtigste Neuerung von tvOS 11.3 betrifft einmal mehr AirPlay 2. Außerdem sorgt das System dafür, dass Apple TVs in der Home-App auf dem iPhone auftauchen. Die Anpassung der Bildwiederholrate an das HDMI-Signal funktioniert unter tvOS 11.3 nicht mehr nur auf dem Apple TV 4K, sondern auch auf dem älteren Apple TV der 4. Generation.