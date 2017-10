iOS 11.0.2 für iPhone und iPad erschienen

iOS 11.0.2 kann ab sofort über die auf iPhone und iPad integrierte Software-Aktualisierung heruntergeladen werden - der Download ist run 300 MB groß, die Installation dauert je nach verwendetem Gerät zwischen 10 und 30 Minuten.Neue Funktionen bringt iOS 11.0.2 zwar nicht mit, dafür soll es aber eine ganze Reihe an Fehlern beseitigen. Besonders Käufer des iPhone 8 dürfen sich freuen: Seit Verkaufsstart wurden einige Kunden von Knacken und Störungen während Telefonaten geplagt - Apple will den Fehler in Version 11.0.2 behoben haben. Außerdem schreibt Apple, dass alle Fotos nun verlässlich in der Fotos-App angezeigt werden (zuvor sind manche Fotos unabsichtlich ausgeblendet worden). Auch das Öffnen von verschlüsselten E-Mails soll nun verlässlicher funktionieren.Das Update mit der Buildnummer 15A421 ist bereits die zweite Aktualisierung für iOS 11, welches vor rund zwei Wochen offiziell zum Download freigegeben wurde.Um die Aktualisierung herunterzuladen, öffnen Sie bitte die Einstellungs-App und wählen den Punkt "Allgemein" aus. Über den Punkt "Softwareupdate" kann iOS 11.0.2 heruntergeladen werden. Alternativ kann die iOS 11.0.2 auch über iTunes auf iOS-Geräte eingespielt werden, wenn diese am Mac oder PC angeschlossen sind.