Zweite Beta von macOS 11.4 erschienen

Update für Mac Pro?

Zukünftige Macs mit Apple-Chips mit eGPU-Support?

Aktuelle Betaversionen

macOS 11.4, Beta 2: Buildnummer: 20F5055c (veröffentlicht 04.05.2021)

iOS 14.6, Beta 2, Buildnummer: 18F5055b (veröffentlicht: 30.04.2021)

iPadOS 14.6, Beta 2, Buildnummer: 18F5055b (veröffentlicht: 30.04.2021)

tvOS 14.6, Beta 2, Buildnummer: 18L5555c (veröffentlicht: 30.04.2021)

watchOS 7.5, Beta 2, Buildnummer: 18T5555c (veröffentlicht: 30.04.2021)

Vor einer Woche erschien die finale Version von macOS 11.3 – doch ein zuvor angekündigtes Feature fehlte in macOS 11.3: In den Vorabversionen fand sich Unterstützung für neue AMD-Navi-GPUs mit RDNA2-Architektur wieder, doch Apple strich die Treiber anscheinend in der letzten Minute. Der Grund hierfür ist nicht bekannt – unter Umständen sind Probleme aufgetreten, welche Apple nicht schnell beheben konnte.Die Treiber für die AMD-Grafikkarten 6800, 6800XT und 6900XT reicht Apple nun mit macOS 11.4 nach, welches ab sofort in der zweite Entwicklerbeta zum Download bereitsteht. Es ist noch nicht klar, warum Apple Treiber für eine neue AMD-Generation von Grafikkarten herausgibt – die neuen M1-Macs unterstützen keine externen GPUs über Thunderbolt mehr, weswegen diese Grafikkarten eigentlich nur für den 2019er Mac Pro mit Intel-Prozessoren in Frage kommen.Ob Apple für den aktuellen Mac Pro noch ein Update mit neuen Grafikkarten plant, ist unbekannt. Bis Apple einen Mac Pro mit eigenen Prozessoren vorstellt, könnte noch einige Zeit vergehen. Wahrscheinlich wird der Mac Pro der letzte Mac sein, welcher sich von Intel-Chips verabschiedet. Weitere, für Nutzer sichtbare Neuerungen sind in macOS 11.4 bislang nicht aufgefallen.Auch denkbar ist, dass zukünftige Macs mit Apple-eigenen Chips externe GPUs unterstützen, welche mittels Thunderbolt angeschlossen werden. So könnten Kunden potente, dedizierte GPUs nutzen, wenn die Leistung der integrierten GPU nicht ausreicht.Im Apple-Entwicklerbereich finden sich aktuell folgende Beta-Versionen von macOS 11.4, iOS 14.6, iPadOS 14.6, tvOS 14.6 und watchOS 7.5. Diese lassen sich allerdings nur mit einem Apple-Entwicklerzugang herunterladen. In Apples Public-Beta-Programm erscheinen Vorabversionen meistens 24 bis 48 Stunden später.