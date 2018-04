"Wonder Woman" Gal Gadot twittert als bezahlte Huawei-Botschafterin per iPhone

Nicht das erste Mal

Seit Januar ist die US-Schauspielerin Gal Gadot - bekannt von ihrer Rolle als Wonder Woman - Markenbotschafterin für Huawei. In dieser Eigenschaft twitterte die 32-Jährige, um ihre Leidenschaft zum Modell Mate 10 Pro zu zeigen, ein Bild von sich selbst mit dem Smartphone sowie einen Text. "Sag(t) Hallo zu meinem neuen Mate", steht dort. Pikant ist jedoch, dass der Tweet mit einem iPhone versendet wurde.CNET fragte gleich bei der entsprechenden Agentur an, was es damit auf sich habe, woraufhin diese den Tweet löschte. Gadot liebe ihre Smartphones Huawei P20 und Mate 10 Pro hieß es dazu. Quasi als Ausgleich erschienen im Namen der Schauspielerin gleich mehrere Werbeposts – natürlich von einem Android-Telefon aus. Gadot selbst behauptet, jemand aus ihrem Stab habe den Tweet gepostet.Der Tweet-Fail unterlief jedoch nicht zum ersten Mal einem prominenten Markenbotschafter. Auch Tennisspielerin Sania Mirza twitterte, dass sie ihr OnePlus 3T liebe zu verwenden - und schickte die Nachricht per iPhone in die Welt. Samsung hatte ähnliche Probleme, als der Konzern 2013 eine Fantasie-Fußballliga gründete zum Zweck, Fans und Galaxy-Produkte zusammenzubringen. Der legendäre Franz Beckenbauer als Kopf eines der Fantasie-Teams twitterte ebenfalls vom iPhone aus.T-Mobile Chef John Legere wollte die Aufmerksamkeit auf das neuen Note 3 Phablet per Twitter richten und tat dies mit seinem neuen iPhone 5s. Auch Oprah Winfrey schickte Werbung für das Microsoft Surface per Apple-Produkt auf die Kurznachrichten-Plattform. Der Tweet samt FavoriteThings-Hashtag stammte von einem iPad. Alica Keys, bezahlte Kraft von Blackberry schickte ähnliche Tweets per iPhone und behauptete später, ihr Account sei gehackt worden. David Ferrer versendete eine Kurznachricht über seine Zufriedenheit mit dem GalaxyS4 per iPhone. Der Schauspieler erzählte in dem Twitter-Beitrag, dass er jetzt das Training mit der Gesundheitsapp von Samsung starte.