Weitere Fälle: Kriminelle sperren MacBooks via iPhone-Suche

Kriminelle verwenden Sperrmethode schon lange

Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzt nichts

Mein iPhone suchen

Systemsteuerung > iCloud > Meinen Mac suchen

Aktuell machen neue Nutzerberichte die Runde, wonach Hacker MacBooks via iCloud sperren und anschließend Lösegeld fordern. Schon seit Jahren tauchen immer wieder Meldungen diesbezüglich auf. Kriminelle nutzen den Fernsperr-Mechanismus der iPhone-Suche, der via iCloud.com für die jeweilige Apple ID eines Anwenders aktiviert werden kann.MacTechNews berichtete bereits vor fast zwei Jahren von dem Problem. Seinerzeit wurden sämtliche Macs und iDevices eines Nutzers aus der Ferne gesperrt. Vor einigen Monaten häuften sich die Fälle bei MacBooks. Auch die aktuellen Berichte stammen von Mac-Nutzern, deren Geräte nicht mehr benutzbar sind.Das Vorgehen ist relativ einfach. Kriminelle benötigen zunächst die Apple ID und das Passwort des jeweiligen Nutzers. Da diverse Anwender die gleichen Logindaten (E-Mail + Passwort) für die Apple ID und diverse andere Online-Dienste verwenden, kann bereits ein Datendiebstahl bei anderen Anbietern reichen, um an die Apple-Authentifizierung eines Nutzers zu gelangen.Wer versucht, sich mit der gestohlenen Apple ID über iCloud.com einzuloggen, muss im nächsten Schritt entweder die zweistufige Bestätigung oder die Zwei-Faktor-Authentifizierung benutzen, um die eigene Identität zu bestätigen. Allerdings hilft die zusätzliche Sicherheitshürde nichts gegen die beschriebene Sperrmethode, da die Optionauch ohne besagte Identitätsprüfung zur Verfügung steht (siehe Screenshot).Als Präventionsmaßnahme hilft nur, möglichst nicht die gleichen Login-Informationen für mehrere Dienste zu verwenden. Zudem können Nutzer den Mac übervon der iCloud-Suche ausschließen, sodass für das Gerät keine Internet-Sperrmöglichkeit mehr besteht. Allerdings können Anwender dadurch auch selbst nicht mehr auf die Funktion zurückgreifen, was zum Beispiel im Falle eines Diebstahls des Rechners von Nachteil wäre.Wenn der Mac bereits blockiert wurde, sollten sich Nutzer schnellstmöglich an den Apple-Support wenden. Der Konzern kann die EFI-Sperre wieder aufheben.